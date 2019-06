Playoffs de Jeep Élite : les basketteurs la JDA Dijon quittent la compétition la tête haute

Dijon - France

C'est Monaco qui jouera la finale du Championnat de France de basket ! Les Monégasques ont remporté ce jeudi 6 juin 2019 la victoire face à la JDA Dijon, la troisième en trois matches, 81 à 78 au Palais des Sports. La "Roca Team" comme on surnomme l'équipe Monégasque boucle la série de demi-finale 3 à 0 après ses deux succès en Principauté.

Une fin de match haletante

Les Dijonnais -très difficiles à battre cette saison dans leur salle- ont bien crus qu'ils allaient s'accorder un sursis grâce à leur superbe entame de match. Ils menaient même de 11 points à l'issue du premier quart-temps (25 à 14) mais Monaco est revenu pendant le troisième et a fini par s'imposer dans une fin de match haletante.

Laurent Legname, l'entraîneur de la JDA © Maxppp - E Bontemps

"Cela s'est joué à quelques détails"

Laurent Legname, l'entraîneur de la Jeanne confie avoir "énormément de déception parce qu'on voulait vraiment prendre ce match là, on a fait l'entame qu'il fallait mais ça s'est joué à des détails qui ont fait la différence malheureusement." Laurent Legname salue la qualité de son adversaire. "On a joué face à une équipe qui avec cet effectif à un niveau Top 4 d'Eurocoupe voir d'EuroLigue. Mes joueurs ont été fabuleux d'énergie, sur l'ensemble de la série on s'est quasiment hissé au niveau de Monaco mais pas suffisamment pour prendre un match."

Laurent Legname Copier

Les Monégasques ont patiemment refaits leur handicap pour s'imposer dans les ultimes minutes de la partie © Maxppp - E Bontemps

"Ils ont mérité leur victoire"

Axel Julien meneur de jeu de la JDA loue lui aussi cette équipe de Monaco. "C'est une très belle équipe, on ne peut rien leur enlever, ils ont fait une belle série et ils ont mérité leur victoire." Axel Julien qui retient le somptueux parcours de la Jeanne cette saison. "Cette défaite n'enlève rien à notre saison, et quand on se retournera dessus, au final on ne se rappellera que du bon".

Axel Julien Copier

La solidité de Monaco aura eu raison des espoirs de la JDA © Maxppp - E Bontemps

Nanterre ou l'ASVEL pour Monaco en finale

Christophe un supporter originaire de Beire-le-Châtel est bien de cet avis lui aussi. "En début de saison on aurait signé tout de suite pour une demi-finale" explique t-il. Les Monégasques, déjà finalistes l'an passé, poursuivent donc leur parcours. Ils affronteront pour le titre de Champion de France Villeurbanne ou Nanterre. L'ASVEL mène 2 à 0 avant le troisième match vendredi dans les Hauts-de-Seine.