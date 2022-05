Playoffs LFB : Bourges s'impose 77-53 dans la première manche des demi-finales face à Basket Landes

Bourges - Basket Landes c'est un classique cette saison ! Avant même cette rencontre Les 2 équipes s'étaient déjà affrontées 5 fois : 2 fois en championnat, 2 fois en Eurocoupe et 1 fois en Coupe de France !

Envie de défense

Si le bilan semble positif pour Bourges, avec 3 victoires pour 2 défaites, les tangos ont appris se méfier des landaises qui savent répondre présentes dans les grands rendez-vous. Basket Landes avait notamment emporté un des deux matchs des quarts-de-finale de l'Eurocoupe (mais s'était incliné au point-average) et a surtout remporté la Coupe de France il y a quelques semaines au terme d'un match légendaire une double prolongation face aux tangos de Bourges, finalement défaites 91-88.

Les berruyères sont donc arrivés hier soir avec une envie de revanche sur le parquet et un plan : étouffer défensivement leurs adversaires et particulièrement les shooteuses extérieures dont l'ancienne tango Céline Dumerc.

Première manche bien négociée

Au final Contrat rempli pour Bourges dans cette première manche des demi-finales des play-offs de Ligue féminine . Au terme d'un match musclé chez elles, au Prado, les tangos ont fait sombrer les landaises grâce à une défense de fer. Au final Bourges s'impose largement 77 à 53.

La capitaine Elodie Godin était fière de ses coéquipières qui ont su parfaitement appliquer les consignes défensives : "_Il ne fallait pas les laisser poser leur basket. Et je pense qu'on l'a fait de la bonne façon ce soir. Maintenant il faut qu'on récupère parce qu'on rejoue dans trois jours et physiquement, on a quand même lâché de l'énergie ce soir. La clé de ce match était la défense et on a été d'une agressivité remarquable. Ça va être dur d'aller là bas parce que ça va être plein. Elles sont chez elles et on sait qu'elles vont faire une autre prestation. Mais là, la défense qu'on a pu faire ce soir. Elle est exemplair_e."

Des berruyères en vue

Exemplaires comme de nombreuses berruyères ce soir. Autour d'Elodie Godin encore très complète (4 pts, 5 rbs, 6 pd, 2 int, 1ct), Laetita Guapo (15 pts, 4 rbds), Isabelle Yacoubou (11 pts,4 rbs), Iliana Rupert (11pts, 8 rbs) ou encore la meilleure marqueuse de la rencontre la suédoise Elin Eldebrink (17 pts) ont toutes accordées pour délivrer une très belle partition.

Il reste maintenant à confirmer ce résultat et ce ne sera pas facile dans l'antre des redoutables landaises vendredi à 20h45.