Playoffs Pro B : L'OLB est en finale!

Orléans, France

Il aura fallu attendre les 10 dernières minutes et le dernier quart-temps pour commencer à entrevoir le succès et donc la finale des playoffs pour l'OLB. Devant plus de 2700 spectateurs, qui ont donné de la voix, les 30 premières minutes avaient été très disputées et même crispantes. A l'image des 4 premières minutes où l'OLB, un peu pris par l'enjeu, avait laissé l'adversaire prendre ses aises avec un 12-4 inquiétant. Mais sans s'affoler, les orléanais recollaient à la marque pour finir le 1er quart temps à égalité 21-21.

Malgré des premières minutes un peu bafouillées, l'OLB a retrouvé sereinement ses marques © Radio France - Johan Gand

Un match 3 de haute lutte

Les 2 équipes se sont ensuite rendues coup pour coup, dans un match à la fois physique et engagé, mais aussi avec des formations plutôt adroites puisque St-Chamond termine avec 46% et 43% de réussite au shoot. Mais du côté de St-Chamond, comme le relevait le capitaine Jonathan Hoyaux, il y a eu moins d'apport du banc. 3 joueurs du SCBVG sont à plus de 10 points contre 7 du côté orléanais. "C'est une vraie victoire collective" analyse Germain Castano, le coach orléanais qui salue aussi la performance adverse "on a joué cette demi-finale contre, je pense, l'équipe qui joue le mieux au basket du championnat. Encore une fois, ils m'ont impressionné, donc raison de plus pour être fier de ce qu'ont fait les garçons."

Le palais et les joueurs en feu dans le dernier quart-temps

72-68 à l'entame des 10 dernières minutes, l'espoir était fébrile. Et puis Junior Mbida et Gaylor Curier ont rentré quelques tirs importants, Kadri Moendadze a fait du bon boulot en défense et en 5 minutes, l'OLB respirait mieux (82-70). Mais St-Chamond, qui avait été mené de 22 points à Nancy avant de s'imposer en 1/4 de finale, ne rend pas les armes si facilement. A 50 secondes de la fin, suite à une faute technique sifflée contre Brandon Jefferson, ils revenaient à 4 points. Heureusement pour l'OLB, quelques erreurs, comme un pied légèrement en touche sur une balle importante, ont coûté cher à St-Chamond et Orléans pu conclure avec une marque flatteuse de 93-83. Le palais des sports pouvait communier avec son équipe, mais dès dimanche l'ultime bataille commence, avec le 1er match de la finale face à Rouen dès 16H30. Une rencontre à vivre sur France Bleu Orléans.