Playoffs Pro B : Orléans à Poitiers pour s'éviter un mal de tête et de jambes

Vainqueurs à la maison jeudi pour le match aller du 1/4 de finale des playoffs de Pro B, Orléans enchaîne le match retour dès ce samedi à Poitiers. Objectif : se qualifier en 2 matchs et ainsi éviter de cogiter sur un match décisif et profiter d'un peu plus de récupération.

Orléans, France

"Franchement sur cette 1ère prestation, je suis plutôt très content de ce qu'on a proposé", le coach de l'OLB, Germain Castano ne cache pas sa satisfaction. Il reconnait en effet que pour lui cette entame était importante. "Je sentais que dans les regards, les attitudes, les gars étaient impatients de commencer. Mais parfois quand tu es trop impatient cela peut être dangereux, il y a un surplus de motivation, l'excitation excessive, qui peuvent te pourrir ton match, mais là cela n'a pas été le cas". Un peu crispés, peut-être, dans le début de match, les orléanais ont mis 5 à 6 minutes avant de se mettre complètement dans la partie. Et ensuite, malgré une accrocheuse équipe de Poitiers, l'OLB a réussi progressivement à se détacher et à s'assurer dans un deuxième temps une avance assez confortable pour finalement l'emporter de 14 points (81-67).

Germain Castano, le coach de l'OLB a apprécié l'entame de playoffs de ses joueurs, mais il sait que la suite sera loin d'être une balade en terre poitevine. © Radio France - Johan Gand

Mode playoffs enclenché

Tout le monde, les joueurs et le staff en particulier, le sait les playoffs c'est un autre championnat, une autre saveur, une autre intensité. Un rythme infernal qui remet les joueurs sur le parquet 48H seulement après leur 1er affrontement. "On le sait et on est préparé pour ce genre de matchs" en sourit l'ailier orléanais Kadri Moendadze. "Mais enchaîner ce n'est pas vraiment un problème, la plupart des joueurs et moi en tout cas, préférons jouer plutôt que de nous entraîner". Le coach Germain Castano acquiesce à distance "le délai est très court, cette fois, priorité à la récupération, on ne s'entraîne quasiment plus, on fait des ajustements, et jouer, c'est tout ce qui nous reste à faire".

"Il reste du gaz" assure l'ailier Kadri Moendadze qui confie préférer l'enchaînement des matchs plutôt que les entraînements © Radio France - Johan Gand

Une série en 2 épisodes (seulement) serait la bienvenue

Une victoire et ce seraient les demi-finale déjà assurées. Et ce ne serait pas anecdotique dans ce calendrier qui s'accélère. Au lieu de 3 jours, s'il devait y avoir une belle, les orléanais pourraient bénéficier d'un "boulevard de repos" de 6 jours, s'ils s'imposent ce samedi. Au delà du confort de travail et de la récupération accrue, ce serait aussi un bon moyen de donner du temps aux blessés comme l'arrière américain Brandon Spearman (incertain à cause de sa cheville et qui doit se tester pour savoir s'il peut jouer ce match retour) ou Giovan Oniangue (blessé à la cheville lors du match de jeudi).

Brandon Spearman (1er plan) est incertain (cheville) pour le match retour à Poitiers, Giovan Oniangue (cheville) ne devrait pas être opérationnel © Radio France - Johan Gand

Pour l'occasion, une centaine de supporters orléanais fera le déplacement dans la Vienne pour soutenir Orléans. Poitiers / OLB, quart de finale retour des playoffs de Pro B sera à suivre en direct sur France Bleu Orléans ou via notre site dès 19H45.