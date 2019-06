Plays off de pro B de basket : l'OLB remporte la demi-finale aller face à Saint Chamond

Orléans, France

Une victoire 76 à 66, à l'issue d'un match parfois décousu, haché, dans lequel les orléanais ont toujours fait la course en tête, mais sans jamais s'échapper totalement loin devant les joueurs de Saint Chamond. Au point de se faire presque peur, quand, après avoir mené à la mi-temps 40 à 27, les joueurs de l'OLB ont vu Saint Chamond revenir à 4 points dans le quatrième quart temps. Mais la victoire est au rendez-vous, c'est l'essentiel, pour Germain Castano, l'entraineur de l'OLB : "quand tu gagnes le premier match chez toi en n'encaissant que 66 points, tu es très content. Donc il faut bien le prendre, même si ça n'était pas le match le plus flashy, le plus sexy de la saison".

Si vous voulez une finale, il faut qu'elle soit pleine, cette salle, on a besoin de ça

L'OLB se met dans de bonnes dispositions pour le match retour à Saint Chamond, dès lundi 10 juin. Un match qui s'annonce plus difficile : "ce sera une toute autre histoire, on le sait bien" prévient Germain Castano. Le coach orléanais qui retient autre chose de cette première demi-finale : le public. Loin d'être au rendez-vous. Tout juste un peu plus de 2200 spectateurs, beaucoup de sièges vides. "Je tiens vraiment à remercier les gens qui sont venus, mais on fait quand même une demi-finale de plays off, c'est beau pour le club, mais là si on veut une finale, il faut une salle pleine, il faut la remplir cette salle, on a besoin de ça" !

Dans l'autre demi-finale Rouen a battu Gries Oberhoffen 96 à 84, match retour également lundi. S'il faut une belle entre les deux équipes, ce sera jeudi prochain, le 13 juin.

Un déplacement en car pour les supporters ce lundi

A noter que l'OLB organise un déplacement des supporters à Saint Chamond pour le match retour ce lundi 10 juin... Un transport en car, à 35 euros par personne, départ à 12h30 lundi depuis le dépôt des cars Dunois à Fleury les Aubrais... Les infos sur le site internet de l'OLB pour réserver..D