Plus que jamais, Metz Handball espère tenir son rang en Ligue féminine

Pas d’ambiguïté ! L'objectif du Président du Metz Handball, en cette saison de Ligue féminine qui s'ouvre ce mercredi par la réception de Nice, c'est bien le titre ! "Il n'y a pas de saison de transition ou de période d'adaptation comme dans certains clubs qui se disent jeunes, dit le Président, Thierry Weizman. On doit être performant tout de suite et, comme chaque année, on vise le titre." Ce serait le cinquième consécutif. "Les nouvelles joueuses ne sont pas venues en se disant qu'elles allaient vivre une belle saison de transition", ajoute l'entraîneur Manu Mayonnade.

Préparation perturbée et calendrier chargé

Mais avant de rêver à un 24e sacre, le Metz Handball doit lever plusieurs interrogations. Sera-t-il performant de suite dans cette ligue dont la nouvelle formule, sans play-offs, peut faire payer cher tout retard à l'allumage. En septembre, après le vice-champion 2019, Nice, Metz enchaînera contre l'ambitieux NAHB (Nantes) puis Besançon, tout en gérant trois rencontres de ligue des champions dont deux à l'étranger.

Il faudra aussi démontrer que la préparation, perturbée par un cas de COVID-19 et l'annulation de cinq rencontres amicales, n'empêchera pas l'équipe d'imposer son rythme.

Une pépite slovène a signé

Mais Metz reste Metz. Malgré une baisse de la masse salariale et le départ de Laura Glauser, Grace Zaadi, Laura Flippes, Manon Maubon ou Xenia Smits, l'effectif reste conséquent et expérimenté. Le mercato a été marqué par les signatures de Tjasa Stanko, arrière gauche slovène très prometteuse, et Hatadou Sako, meilleure gardienne de LFH en 2019.

Aux yeux de ses concurrents, Brest en première ligne, le Metz Handball semble prenable comme rarement il l'a été. Mais il aura forcément son mot à dire dans cette saison. Et l'envie de tenir son standing.