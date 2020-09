Plusieurs cas de Covid-19 au sein du Nantes Hermine Basket

Le Nantes Hermine Basket devait affronter ce vendredi Poitiers, puis Quimper le mardi 6 octobre. Ces rencontres pourraient être reportées. Les résultats des tests hebdomadaires réalisés ce lundi ont révélé "plusieurs cas positifs à la Covid-19 au sein de la délégation sportive", rapporte le club nantais, sans préciser combien ni qui est positif.

Le club, qui évolue en championnat de pro B, précise que l'état de santé des personnes positives est "rassurant" et que tous les "protocoles sanitaires adéquats" sont mis en place pour "préserver la santé de tous". La Ligue nationale de basket a été saisie et devra statuer sur la tenue des deux prochaines rencontres du club, contre Poitiers et Quimper.