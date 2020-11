Poitiers Basket 86 : la Pro B suspendue jusqu'à la fin du confinement

C'est un nouveau gros coup d'arrêt pour la Pro B et pour le Poitiers Basket 86. Après avoir reporté la précédente journée, et en se laissant ensuite le temps de la concertation avec les dix-huit clubs engagés, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a décidé de suspendre le championnat jusqu'à la fin du confinement. Il n'y aura pas de Pro B jusqu'au 1e Décembre minimum.

Le PB86 retrouvera tout de même les terrains, et ce dès samedi à Quimper dans le cadre de la Leaders Cup Pro B. La LNB l'a communiqué officiellement.

Pour ce qui est de la Pro B, il a été conclu que le mois de Novembre permettra de jouer les matches décalés des poules de la Leaders Cup, ainsi que les quarts et demi-finales. Cette compétition entraînant de moindres enjeux financiers pour les clubs. La finale de la Leaders Cup Pro B se jouera le dimanche 22 Novembre et sera diffusée sur la Chaine l’Equipe, à un horaire qui sera précisé ultérieurement.Le calendrier de début 2021 sera ainsi libéré de ces rencontres, ce qui permettra de positionner plus aisément les matchs reportés depuis le début de saison en raison de l’application stricte du protocole COVID LNB.