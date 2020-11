Poitiers Basket 86 : le jeune Mohamed Diakité (14 ans) rejoint l'INSEP

C'est un nouveau jeune passé par le Poitiers Basket 86 qui s'en va rejoindre l'INSEP. Mohamed Diakité a 14 ans et poursuivra donc son cursus à Paris.

Mohamed Diakite a 14 ans, et s'affirme comme un espoir du basket français. Il mesure déjà 1m97 et s'est révélé au PB86 après avoir débuté le basket dans le département. Lors du CIZ, Camp Inter-Zone, qui s'est déroulé à Temple-sur-lot (47), le jeune joueur a fait étalage de son talent individuel et collectif. Cela a convaincu l'INSEP de lui proposer d'intégrer le cursus de formation à Paris.

Mohamed Diakite est le huitième joueur passé par le PB86 à rejoindre l'INSEP. Ses prédécesseurs sont les suivants : Yann Devéhat, Sylvain Rosnet, Bathiste Tchouaffé, Yanik Blanc, Léo Billon, Naoll Balfourier, Imanol Prot.