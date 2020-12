Poitiers Basket : Chris McKnight libéré de son contrat

L'intérieur de 33 ans et le club du PB86 se sont entendus pour libérer le contrat du joueur, qui n'aura disputé que quatre rencontres de Pro B avec le club poitevin.

Après le départ annoncé de Jérôme Navier et Antoine Brault, c'est cette fois-ci un joueur qui quitte le PB86 : Christopher McKnight. Le club l'a annoncé dans un communiqué.

L'intérieur américain a été recruté pour apporter une force physique en défense, de la qualité au shoot en attaque et surtout du leadership dans une équipe qui en a tellement manqué la saison dernière. Ce recrutement s'est avéré être un échec, son temps de jeu diminuant quasiment de moitié lors du dernier match de championnat (26 minutes contre Blois, 1e journée de Pro B et 31 minutes à Rouen, 3e journée de Pro B / 16 minutes contre Fos lors de la 4e et dernière journée de Pro B).

En quatre matchs de championnat, ses stats sont les suivantes :

24 min/match de moyenne

10 points, 4 rebonds, 1.5 passe décisive

34.6% au tir, 20% à trois points

Le club perd donc un premier élément, et s'active pour recruter un nouvel intérieur. Comme Chris McKnight est américain, le club pourrait opter pour un joueur à la même nationalité. Avec le contexte sanitaire, cela risque d'être assez complexe, il suffit de se souvenir de l'arrivée d'un certain... Chris McKnight à Poitiers cet été.