Poitiers Basket : le club frappe fort en signant Jamar Abrams

Le PB frappe fort en ce début d'année 2021. Si le nom du nouvel entraîneur est toujours attendu, le club s'est activé pour recruter un remplaçant à Chris McKnight, parti du PB86 il y a quelques jours. Un joueur américain était pisté, et le club a trouvé son bonheur en la personne de Jamar Abrams.

L'américain évolue au poste 3/4, soit celui d'ailier et de premier intérieur. Sa polyvalence vient de ses qualités au shoot extérieur (39.1% à trois points en carrière) et de son jeu dos au cercle, qui n'est pas sans rappeler les qualités d'un intérieur. Abrams, c'est aussi un joueur spectaculaire, qui a remporté le concours de dunk du championnat allemand en 2018.

Chris McKnight a été recruté pour être le leader de cet effectif. Leader par l'exemple, sur et en dehors du terrain. Si son rendement a été décevant, tous les espoirs sont permis pour Jamar Abrams. Il évoluait il y a quelques jours encore en Jeep Elite, dans le club du Portel, avec un gros volume de minutes jouées (25 min/moyenne en sept matchs). Son ex-entraîneur, Eric Girard, a vanté les mérites d'Abrams lors de son départ.

"Parfois, il y a des pigistes que l’on est contents de voir partir. C’est tout le contraire avec Jamar. Tant sur le terrain que dans la vie, on a pris beaucoup de plaisir à le voir évoluer avec nous. On lui souhaite bonne chance pour retrouver un bon club et sait-on jamais, peut-être sera-t-on appelé à le recontacter dans le futur." Eric Girard, entraîneur du Portel. (source : BasketEurope)