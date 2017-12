Poitiers, France

Noël approche et les supporters de Poitiers devraient être comblés en ces jours de fête avec un beau match en perspective ce vendredi à la salle Jean-Pierre Garnier. Le PB86, 11ème, et qui vient de signer sa première victoire de la saison à l'extérieur sur le parquet de Caen (83-86), accueille Saint-Chamond, une équipe qui, pour sa troisième année chez les pros, défie tous les pronostics des observateurs, avec une quatrième place tout sauf usurpée.

Des Ligériens revanchards

7 victoires, 3 défaites, c'est le solide bilan qu'affichent les hommes d'Alain Thinet, alors que tous les spécialistes prédisaient aux joueurs du Forez une bataille de tous les instants en bas de tableau avant le coup d'envoi du championnat. Les joueurs de la Loire seront également revanchards en venant à Saint-Eloi. C'est dans cette même salle Jean-Pierre Garnier qu'ils ont été éliminés de la coupe de France le mois dernier face à Poitiers (75-70) lors des 32èmes de finale de la compétition. Autant d'ingrédients qui donnent un peu de piment à ce nouveau duel.

A vivre en direct sur France Bleu Poitou

Les Poitevins évolueront une nouvelle fois sans Christophe Léonard et sans Arnauld Thinon, toujours blessés. Poitiers / Saint-Chamond, match à 20h, à vivre dès 19h30 sur la bande FM et sur francebleu.fr avec les commentaires de William Giraud et Arnault Varanne.