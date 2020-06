Poitiers : une présidence à 4 pour le PB86

Après la démission de Louis Bordonneau, le Poitiers Basket 86 a élu le 25 juin 2020 non pas un mais quatre nouveau dirigeants. Philippe Lachaume et Dominique Poey sont les deux nouveaux co-présidents. Eric Pinaud et Sébastien Guérin assurent la vice-présidence.