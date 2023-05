PORTRAIT - La famille Correc a le Caen Basket Calvados dans la peau

Semaine décisive pour le Caen Basket Calvados ! J-5 avant un match plus qu'attendu au Palais des Sports de Caen. Le quart de finale retour de ces playoffs de Nationale 1 de basket, contre Toulouse, que les Caennais ont battu chez eux au match aller . En cas de victoire vendredi soir, le CBC décrocherait son billet pour les demi-finales pour y affronter Le Havre ou Loon-Plage.

Pour décrocher cette victoire... le CBC pourra compter, une nouvelle fois, sur un Palais des Sports plein à craquer ! Il n'y a plus de places depuis samedi 13 mai ! Preuve de l'engouement, "c'est la première fois au 21e siècle qu'un match du CBC est SOLD OUT à une semaine de l'événement" indique le club sur son compte Twitter.

France Bleu Normandie donne la parole aux supporters qui donnent de la voix : la famille Correc. Elle habite à Louvigny. Les deux fils de la famille sont à l'origine de la création d'un kop au Palais des Sports, c'est-à-dire, une tribune où se regroupent les fans les plus actifs ! Ils jouent également au club dans les catégories jeunes.

L'origine du KOP

Eliot Correc est âgé 17 ans, il joue avec les - de 18 ans du Caen BC. Il a lancé avec ses amis ce kop, il en raconte l'origine.

"Au début des play-off de l'année dernière, avec les licenciés du club et d'autres gens qui ne sont pas forcément licenciés, on se regroupait tous en un même endroit. Durant le match, on commençait à lancer des chants comme ça. On pensait que ça n'allait pas trop marcher. Mais finalement, les supporteurs nous suivaient. Du coup, c'est parti un peu de là. Puis, on passe les huitièmes de finale, on arrive en quart de finale, on se dit si on gagne, on va Poitiers. Donc finalement, on s'organise et on part le vendredi et là, on gagne le match et là, ambiance de fou dans les vestiaires avec les pros. Ça restera un souvenir inoubliable. Cette année, on en a parlé avec les dirigeants du club et ils ont dit que c'était une super bonne idée, ils nous ont même proposé de nous faire des maillots".

Le kop des jeunes basketteurs du CBC © Radio France

Une passion commune

Le Caen Basket Calvados est un club qui lie la famille depuis une dizaine d'années. Ne les cherchez pas, ils sont toujours au Palais des sports. Il ne loupe quasiment jamais une rencontre : "Si on n'est pas sur place. On regarde aussi les matches en live, c'est vraiment en cas force majeur. De base, ce sont nos fils qui aiment le basket, mais on se prend au jeu. On a aménagé une grange pour un placer un panier de basket, on fait les déplacements pour voir nos fils" indique Virginie Correc, membre de l'association du CBC.

Forcément, dans la famille, on croit tous à la victoire vendredi face à Toulouse, surtout après la belle performance du match aller : "On ne sait jamais !", glisse Eliot, qui parle de l'avantage du parquet, "après, à domicile, on peut dire qu'on est invincibles !". Virginie partage la pensée de son fils : "Je pense que les joueurs ressentent quand même ce qui se passe dans les tribunes. Ça amène quelque chose qui va les pousser à aller chercher la place en demi-finales".

Quart de finale retour des playoffs de Nationale 1 de basket, entre Caen et Toulouse : vendredi 19 mai à 20h.