Portrait : Yann Pichon, le jeune gardien breton du Cesson Rennes Métropole Handball

Yann Pichon a commencé le handball en cinquième, il y a seulement 6 ans, dans le club de Tinténiac. "Au début, ce n'était que du loisir. Je jouais même pivot la première année ! Ensuite, on m'a mis dans les buts car je n'étais pas bon. Au final, ça a été une bonne chose pour moi."

En troisième, il est recruté par le pôle espoir à Cesson-Sévigné. Il enchaîne ensuite les stages nationaux et rejoint le groupe professionnel du club de Cesson. Cette saison, il a joué quatre matchs en pro. C'est aussi une année importante côté scolaire, puisqu'il passe le bac. "On m'a laissé me concentrer sur mes études, le bac et les épreuves de spécialité en début d'année, précise le gardien. Maintenant, je peux me concentrer sur le hand."

Deux arrêts face à Dunkerque

C'est ce qu'il a fait face à Dunkerque, lors de la 22ème journée de Liqui Moly StarLigue. Il est rentré sur quatre penaltys, et il en a arrêté deux. À la fin du match, Cesson s'est imposé d'un petit but d'avance. "C'était une belle vraie première expérience" confie-t-il. Au match suivant à Saint-Raphaël, il joue le dernier quart d'heure suite à une petite douleur du gardien titulaire.

Au sein de l'équipe, il a pu compter sur les deux autres gardiens, Arnaud Tabaran et Miguel Espinha. "Arnaud m'a vraiment pris sous son aile, explique Yann Pichon. Il fait attention à moi et me donne les conseils qu'il faut. Je communique beaucoup avec lui et Miguel. Ils m'accompagnent bien."

Après le bac, Yann Pichon compte rejoindre une licence de sport à la fac, pour continuer ses études en parallèle de sa carrière.