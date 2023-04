"Pour ce match, le prix est secondaire" : les supporters se sont rués sur les places du match CSP-Boulogne

Le CSP Limoges affrontera Boulogne-Levallois ce samedi pour le compte de la 29e journée de championnat de France. C'est un match également très symbolique puisque le club fête par la même occasion les 30 ans du titre européen, en présence des anciens joueurs de 1993. Les places se sont vendues comme des petits pains. Certains supporters ont même fait la queue devant la boutique du CSP ce mercredi pour acheter les dernières places.

ⓘ Publicité

"C'est une journée exceptionnelle"

Chantal a fait le chemin depuis Châteauponsac à la demande de son fils. "On a reçu un mail pour nous dire qu'il restait encore quelques places, donc on est venus à l'ouverture pour être sûr d'en avoir" explique-t-elle. La mère de famille a payé 40 euros pour une place debout. "On pense que c'est une journée exceptionnelle. Donc pour ce match, ma foi, le prix, c'est secondaire" ajoute Chantal.

Mathieu ressort de la boutique tout content avec à la main le nouveau maillot spécial 30 ans du titre européen, à 65 euros. "Il ne faut pas perdre de vue que c'est le premier club de sports collectif français à être champion d'Europe. J'avais cinq ans à l'époque. On se laisse aller par la ferveur" se réjouit ce fan de la première heure. Mathieu avait déjà prévu le coup et pris ses places il y a longtemps.

Le double des tarifs habituels

Certains billets ont même atteint des sommets, presque le double des tarifs habituels. "On a tout un événementiel qui est assez énorme. Tous les coûts associés, il a fallu qu'on les répercute en partie sur les places restantes à vendre et en partie sur nos partenaires qui ont fait du sponsoring sur cet événement" justifie Guillaume Lanave, le directeur commercial du CSP.

Les 5.600 places du palais des sports ont été vendues par le club. Il reste quelques places à gagner sur francebleu.fr. Des places supplémentaires sont encore disponibles dans le stade pour le visionnage sur grand écran.