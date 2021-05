Pour choisir le public qui verra la finale du championnat, le Brest Bretagne Handball a tranché

"On va essayer de trouver la moins pire des solutions, mais il y aura sûrement quelques déçus". Sur France Bleu Breizh Izel, Gérard Le Saint avait prévenu. Tout juste l'annonce gouvernementale connue de pouvoir accueillir du public dans les salles à compter de ce mercredi 19 mai, le co-président du Brest Bretagne Handball mesurait bien le casse-tête qui s'annonçait alors que le BBH s'apprête à disputer la finale du championnat de France.

Le match aller, prévu ce mercredi à Metz à 18h30, sera l'un des premiers de l'Hexagone où le public retrouvera officiellement les salles. Le match retour, dimanche 23 à 15h30 à l'Arena de Brest, sera lui décisif dans l'attribution d'un titre que les Rebelles attendent depuis la résurrection du club en 2013.

Sur les réseaux sociaux, le BBH indique avoir tranché sur les critères retenus pour choisir les fans admis dans une enceinte qui pourra accueillir 800 supporters maximum, en plus des équipes et des personnes admises pour l'organisation et la tenue du match. Alors que le club compte "1900 abonnés (entreprises et grand public), les abonnés grand public représentent 25%" détaille le BBH, visiblement soucieux d'être transparent auprès de ses supporters.

200 places pour les abonnés grand public

"Etant limités à 800 spectateurs, nous bloquerons 200 places pour nos abonnés grand public. Car 25% de 800" poursuit le communiqué. En clair, puisque les abonnés grand public représentent un quart des abonnés totaux du BBH, un quart des 800 places leur est réservé. "Il y aura 100 abonnés tirés au sort et chaque gagnant bénéficiera de 2 places. Ils seront contactés par mail".

2 places par entreprise partenaire

"Les partenaires seront limités à 2 places par entreprise" continue le communiqué. 600 billets seront donc alloués aux entreprises partenaires du BBH. "Nous aurions aimé pouvoir tous vous accueillir mais malheureusement la situation sanitaires nous impose pour l'instant de faire des choix" conclut le document, alors que les Rebelles partent favorites de cette finale face à Metz, et qu'elles sont en lice pour un triplé inédit. Avant la Ligue des Championnes fin mai, elles viennent de remporter la coupe de France contre Nantes.