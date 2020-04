Pour la première fois, les basketteuses de Landerneau vont jouer en Coupe d'Europe coronavirus

Le championnat de ligue féminine de basket s'arrête plus tôt que prévu, à cause de l'épidémie de coronavirus. Décisions prise à l'unanimité "par le Bureau fédéral de la Fédération en accord et concertation avec les clubs de la LFB", précise le communiqué de la Fédération.

Le LBB jouera l'Eurocup

Résultat, pas de titre de champion, pas de relégation. Trois clubs sont qualifiés pour l'Euroligue : l'Asvel (Lyon), Bourges et Lattes Montpellier, qui terminent en tête du classement. Landerneau (cinquième du championnat), Basket Landes, Flammes Carolo, Roche Vendée et Villeneuve d'Ascq vont participer à l'Eurocup.

Une vraie performance pour le LBB qui n'est que depuis deux ans en LFB et alors que la moitié de l'effectif a été changé l'été dernier.