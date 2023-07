Pour raisons financières, les basketteurs de l'US Laval quittent Espace Mayenne

C'est une décision forte prise par le club de basket de l'US Laval. Les dirigeants ont décidé que l'équipe de Nationale 2 jouera désormais à la salle polyvalente et non plus à Espace Mayenne comme c'était le cas depuis deux saisons.

Les basketteurs de l'US Laval ont évolué deux saisons sur le parquet de l'une des deux salles d'Espace Mayenne. © Radio France - Gildas Menguy Le conseil d'administration der la section basket de l'US Laval a pris une décision fort ce jeudi 6 juillet. Les membres ont décidé que l'équipe de Nationale 2 ne jouerait plus ses matches à Espace Mayenne mais à la salle polyvalente de Laval. Dans un communiqué, le président du club, Fabien Garnier explique : "après une expérience de deux saisons, il faut être réaliste et repenser l'ensemble d'un projet sportif et citoyen cohérent et attractif pour notre club. Notre pérennisation à l'Espace Mayenne, en l'état actuel, n'est pas viable financièrement pour notre structure." Une nouvelle salle de sport à Laval ? Dans ce communiqué, les dirigeants de l'US Laval basket font aussi un appel du pied aux collectivités : "nous rêvons d'une salle de sport lavalloise, mutualisée, mise à disposition gratuitement et adaptée aux besoins des associations sportives locales de haut niveau, comme peuvent en bénéficier nos adversaires de N2. Par cette réflexion, nous faisons un appel à nos collectivités locales pour mener une réflexion commune sur le sujet." Le club de volley de l'Asppt Laval dont l'équipe masculine évoluera également en Nationale 2 la saison prochaine, devrait aussi disputer ses matches à la salle polyvalente de Laval qui va peut-être devenir une salle de sport à part entière.