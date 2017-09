Pour sa 1 ère de la saison à Beaublanc, le Limoges CSP s'offre le scalp du champion de France

C'était une soirée parfaite hier soir au Palais des Sports de Beaublanc ! En clôture de la 2e journée de Pro A, le Limoges CSP s'est largement imposé face au champion de France en titre, l'Elan Chalon, sur le score de 90 à 65. Une victoire lors de laquelle tous les joueurs ont apporté.

Le Limoges CSP a gâté ses supporters mercredi soir pour le premier match de la saison de Pro A à Beaublanc. Un match de la 2e journée remporté 90 à 65 face à l'Elan Chalon, le champion de France en titre. Une belle victoire d'équipe. Face aux bourguignons, les 10 joueurs ont disputé au moins 15 minutes. Si Howard et Carter ont brillé offensivement avec 15 points chacun, tous les joueurs ont marqué et tous les joueurs ont pris au moins un rebond.

Bref, ce large succès est une véritable oeuvre collective. D'ailleurs, si l'on regarde les statistiques d'équipe, on s'aperçoit que le CSP a dominé à l'évaluation (108 vs 72), au rebond (40 vs 24 !) et au nombre de passes décisives (22 vs 17). Une véritable satisfaction pour l’entraîneur Kyle Milling :"J'ai demandé à tout le monde d'apporter quelque chose et là, les 10 joueurs ont joué à fond. Tout le monde a marqué. Tout le monde a pris des rebonds. Et tout le monde était impliqué. Je compte sur tous les joueurs. Ils auront tous un rôle cette année. J'ai confiance en tout le monde."

Et ses joueurs le lui rendent bien, à l'image d'un Axel Bouteille, encore une fois tranchant :"On a bien débuté le match. On a donné le ton en défense en n'encaissant que 10 points dans le 1 er quart-temps. Ensuite, on a essayé de garder ce cap là pendant tout le match. Au final, ils finissent avec 65 points. C'est une satisfaction défensive. Et offensivement, tout le monde s'est passé le ballon, tout le monde s'est fait plaisir. On met 90 points. Je pense que la salle était contente."

Et pas que la salle ! Après la défaite inaugurale sur le parquet de Villeurbanne, cette victoire est un véritable soulagement pour le directeur sportif Olivier Bourgain, heureux de voir déjà une véritable équipe :"Il y a des tops scoreurs mais avec un collectif qui ressort déjà, après un mois et demi de travail... L'état d'esprit du groupe est irréprochable. Evidemment, il y a la victoire, mais de l’extérieur, on voyait qu'ils avaient plaisir à jouer ensemble et à se passer la balle. C'est l'état d'esprit. On voit des joueurs sur le banc qui se lèvent et qui sont contents de voir le copain marquer. Après un mois et demi de travail, ce sont des choses supers positives. Je suis très satisfait du comportement de l'équipe."

Des joueurs qui auront surement à cœur désormais, de faire plaisir à leur entraineur. Kyle Milling va retourner pour la 1ère fois samedi à Hyères-Toulon, le club qui l'a fait, pendant 14 ans, en tant que joueur puis entraineur. Si il y aura de l'émotion pour le coach du Limoges CSP, il n'y aura certainement pas de sentiment au moment d’aller décrocher une 1 ère victoire à l’extérieur cette saison en Pro A.