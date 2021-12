Pour sa dernière de l'année à la maison, l'Orléans Loiret Basket s'attend à un gros combat

Les basketteurs orléanais vont tenter d'enchaîner une cinquième victoire d'affilée en championnat pour le dernier match à domicile de l'année. Ce jeudi 23 décembre à 20h00, l'OLB affronte Paris au Palais des Sports d'Orléans dans le cadre de la 13e journée de Betlic Elite. Orléans est actuellement 9e du championnat sur 18 après quatre victoires consécutives. Face à eux, une équipe de Paris en difficulté qui pointe à la 16e place avec seulement 3 victoires (en 12 matchs). Donc sur le papier, l'OLB est favori, mais attention à ne pas se voir trop vite victorieux, Paris reste un concurrent direct dans la course au maintien.

ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre

"Attention à Paris !", c'est le message du clan orléanais avant la rencontre. Pour le meneur de jeu et capitaine Malela Mutuale, il ne faut pas oublier qu'il y a deux mois, c'était l'OLB qui était tout en bas du classement. "On ne se prend pas pour d'autres. On sait que le début de saison a été compliqué. Nous sommes conscients que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Une saison c'est long, il va y avoir des hauts et des bas. À nous de faire perdurer cette bonne période."

Malela Mutualé, au club depuis 2018, est le nouveau capitaine de l'Orléans Loiret Basket pour cette nouvelle saison de BetClic Elite. © Radio France - Cécile Da Costa

Pour le dernier match à domicile de l'année, le public orléanais attend forcément une victoire au vue de la dynamique. Mais c'est loin d'être fait explique Malela Mutuale qui fait son entrée dans le top 5 des joueurs les plus capés du club avec 150 matchs au compteur. "Les gens vont regarder le classement, mais c'est autre chose quand on est sur le terrain. Ca va être un match très difficile parce que c'est le suivant tout simplement. Il faut le gagner à la maison face à un concurrent direct en plus."

Une 7e victoire dans le viseur

Et comptez sur l'entraîneur Germain Castano pour éviter un faux-pas. Pour lui, ce sera une vraie bataille sur le parquet. "Il ne faut pas fanfaronner parce qu'on est à quatre victoires consécutives. L'objectif, c'est de laisser deux équipes derrière nous à la fin de la saison. Pour l'instant, Paris est derrière donc si on peut prendre une victoire d'avance en plus, il ne faut pas se gêner. Il va falloir aller au combat et devant notre public, c'est une bonne opportunité."

Le coach pourra une nouvelle fois s'appuyer sur tout son effectif pour aller chercher la septième victoire de l'année. À l'occasion de ce dernier match de l'année à domicile, plusieurs animations se tiendront au profit du Secours Populaire : collecte de jouets, de peluches, lancer de peluches sur le parquet lors du premier quart-temps et tombola avec plusieurs lots à gagner (maillot dédicacé, bonnet…). Le match de l'OLB contre Paris c'est ce jeudi soir à 20 heures au Palais des Sports d'Orléans.