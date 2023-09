Pour sa première au Palais des sports, le CBC s'incline sur le fil face à Boulogne-sur-Mer 82-83

Un festival offensif dans le premier quart-temps dans un Palais des sports plein comme un oeuf (vous nous direz si vous avez réussi à vous garer facilement !) soldé par une courte tête (28-24) du Caen Basket Calvados devant Boulogne-sur-Mer, autre gros calibre de cette poule de NM1.

ⓘ Publicité

53-49 à la pause

Du rythme et du spectacle, à défaut d'un gros travail défensif de part et d'autre. A ce jeu là, le CBC allait être pris à son propre piège face à des Boulonnais vifs et adroits (33-38 puis 44-47 dans le deuxième quart-temps). A la pause, les Caennais parvenaient tout de même à mener d'une courte tête (53-49), mais cumulaient les fautes (10 collectives contre 6 à l'adversaire du jour). Le speaker, Pierre Salzmann-Crochet avait beau scander "defense" et faire se lever le public, les eux équipes n'arrivaient pas à hisser un mur devant leur panier. Mais Stéphane Eberlin, l'entraîneur, avait l'intelligence de faire tourner son riche effectif (12 minutes maximum de jeu avec 10 joueurs sur le terrain) quand Boulogne-sur-Mer devait composer avec un groupe moins étoffé (7 joueurs seulement avec des temps de jeu atteignant les 19 minutes) et pouvait compter sur une réussite au shoot supérieure, malgré un peu de déchet (58% contre 50%).

Une belle ambiance pour cette première en championnat pour le CBC au Palais des sports - Renan Thomas

A la reprise, les deux équipes affichaient un meilleur rendement défensif, se livrant alors à un mano à mano (60-58 à la 27'), le CBC gardant une courte tête (70-64 à l'issue du 3ème quart-temps). Tout restait à faire dans les dix dernières minutes, même si Boulogne cumulait alors les fautes (5 fautes collectives en 10 minutes contre deux seulement pour Caen).

A 4 minutes 30 de la fin, le CBC voyait Boulogne-sur-Mer prendre l'avantage (75-78), les Nordistes profitant des erreurs défensives des Caennais. Dans le money time, la tension montait d'un cran, les deux équipes se rendant coup pour coup. Dans les deux dernières minutes, le public terminait debout, le suspens étant à son comble (82-82 à 47 secondes de la fin). A 4 dixième de la fin, Yann Siegwarth concédait une faute qui coûtait cher et voyait Boulogne s'imposer sur le fil (82-83). Un revers cruel.

(Réaction de l'entraîneur Stéphane Eberlin à suivre)