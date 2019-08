Pour ses 90 ans, le Limoges CSP lance un nouveau visuel inspiré d'un célèbre tableau d'Eugène Delacroix

A l'occasion de ses 90 ans, le Limoges CSP va utiliser un nouveau visuel directement inspiré du tableau d'Eugène Delacroix "La liberté guidant le peuple". Aux couleurs du célèbre club de basket limougeaud et avec la participation de supporteurs, il devient "La passion guidant le club".

Limoges, France

Lors de la saison 2019-2020 qui débute à peine, le Limoges CSP va fêter ses 90 ans. Pour marquer le coup et peut-être aussi se démarquer encore un peu plus de la précédente direction, le club va lancer un nouveau visuel sur lequel les supporteurs sont clairement mis en avant. Et de belle manière. En s'inspirant du tableau d'Eugène Delacroix "La liberté guidant le peuple", l'agende de communication limougeaude l'Agence a créé ce visuel baptisé "La passion guidant le club."

Bolotny en mode Ultra

On peut y voir des supporteurs de tout âge mais aussi l'ancien joueur et aujourd'hui dirigeant au centre de formation Claude Bolotny, fumigène vert à la main, avec Beaublanc au 2e plan ! Ce visuel sera utilisé tout au long de la saison sur les différents supports de communication du Limoges CSP, mais aussi sur les billets de match et sur les cartes d'abonné. Pour souffler ses 90 ans bougies, le Limoges CSP a aussi prévu de nombreux événements tout au long de la saison, mais ils n'ont pas encore été dévoilés.