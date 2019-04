"Pourquoi pas nous ?" : Alexandra Lacrabère veut croire aux chances de Fleury avant les play-off de handball féminin

Fleury-les-Aubrais, France

C'est une nouvelle compétition qui commence pour les handballeuses de Fleury-les-Aubrais : les Panthères jouent en quart de finale aller des play-off de Ligue féminine ce samedi. Elles reçoivent Nice à 20h00 au palais des sports d'Orléans. Les Fleuryssoises qui ont terminé sixièmes de la phase régulière du championnat de France affrontent donc l'équipe qui a terminé troisième.

Christophe Cassan, entraîneur des handballeuses de Fleury-les-Aubrais © Radio France - Antoine Denéchère

L'entraîneur fleuryssois Christophe Cassan sait que la tâche sera compliquée pour ses joueuses mais aimerait que son équipe fasse "mieux que la saison dernière", à savoir "se qualifier pour les demi-finales des play-off". La saison dernière, en 2018, le CJF Fleury Loiret Handball avait été éliminé en quarts de finale par Brest. Cette saison, les Panthères ont certes perdu deux fois face à Nice (en championnat en septembre 2018 à domicile 28/29 puis en Coupe de France en février 2019 à Montargis 27/19), mais elles ont aussi su s'offrir une victoire probante sur la Côte d'Azur le 1er février dernier, en championnat, 22/14.

Un match excitant à jouer" (Alexandra Lacrabère)

La capitaine Alexandra Lacrabère de cette équipe de Fleury-les-Aubrais fixe comme objectif une victoire samedi soir face à Nice "par au moins deux buts d'écart". L'internationale, championne du monde et d'Europe avec les Bleues, ne cache pas une certaine excitation avant ce match : "ce sont des matchs qu'on attend depuis le début de la saison, les plus excitants à jouer. Il faut qu'on engendre de l'expérience sur ces matchs couperets pour bien préparer la saison prochaine, viser plus haut et aller enfin chercher une qualification en Coupe d'Europe".

Moi, je pense que c'est jouable !" (Alexandra Lacrabère)

Mais Alexandra Lacrabère demande à ses coéquipières de Fleury d'y croire : "est-ce que c'est jouable face à Nice ? Oui, moi je le pense, on les a déjà battues. Après, est-ce que tout le monde le pense ? Je ne sais pas..." La béarnaise poursuit : "quand on est une petite équipe de Fleury qui a fait un très mauvais début de saison et qu'on affronte Nice, qui a été une équipe régulière et a terminé troisième du championnat, une belle équipe qui a battu Brest, on sait qu'on ne joue pas les play-down : on joue pour gagner le championnat ! En 2010, Toulon avait terminé sixième de la phase régulière [cinquième, en fait] et avait finalement gagné le championnat, Toulon était une petite équipe, alors pourquoi pas nous ?"