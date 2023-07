Pourquoi suivre les tournois de basket 3x3 organisés sur la place des Quinconces de Bordeaux ?

Parce que les Françaises gagnent

A l’issue de leurs de deux matchs de poule, les Françaises sont qualifiées pour les quarts de finale. Elles ont remporté leurs matchs contre la Pologne (12-11) et Neftchi, une équipe d’Azerbaïdjan (16-12). Ce n’est pas vraiment une surprise. Les Françaises sont les n°3 mondiales. Elles ont remporté la Coupe du Monde en 2022, et sont vice-championnes du monde 2023. Elles font donc logiquement partie des favorites pour remporter le titre à Bordeaux. Laëtitia Guapo et ses coéquipières ont rendez-vous à 17h45 face à la Hongrie.

Parce qu’il s’agit du meilleur du basket 3x3 international

Rien n’est joué d’avance pour les Françaises puisque le plateau est bien relevé. Les Canadiennes et les Chinoises, nations n°1 et 2 mondiales sont bien présentes. Il faudra également se méfier de l’Espagne, vainqueure l’an dernier de ce tournoi de Bordeaux. Les trois nations sont également qualifiées pour les quarts de finale.

Ce tournoi de Bordeaux est la 12e étape du circuit mondial. Il y en a 22 au total. Chaque nation marque des points en fonction de ses résultats lors des différentes étapes. Les 12 meilleures équipes se retrouvent en Mongolie, à Ourlan-Baator pour un tournoi final.

Parce qu’on n’a pas besoin de s’y connaître pour profiter

Les règles sont simples. Les équipes sont composées de trois joueuses et d’une remplaçante. Elles jouent sur un demi-terrain, avec un seul panier. Chaque match dure 10 minutes. Les joueuses ont 12 secondes pour shooter. Si jamais une équipe atteint 21 points, elle remporte le match, même si les 10 minutes ne sont pas écoulées.

Et c’est tout ! Forcément, même un public novice y trouve son compte. « C’était la première fois qu’on venait voir du basket 3x3. C'est bien organisé", commente Jérémy, en vacances à Bordeaux et venu en famille.