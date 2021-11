Premier derby de la saison entre Montpellier et Nîmes en 1/4 de finale de Coupe de la Ligue de handball

Le premier derby entre le Montpellier Handball et l'Usam Nimes se joue en terre nîmoise ce mercredi 10 novembre à 20 heures pour une place en Final four( finale à quatre) de la coupe de la ligue à Metz les 18 et 19 décembre.