Coupe d'Europe : le HBC Nantes tout en maîtrise

Nantes, France

Devant 5 902 spectateurs, le HBC Nantes s'est imposé ce dimanche 34 à 28 face aux Espagnols de LEON, en Coupe d'Europe. Victoire lors du premier match de la phase de poule EHF Cup. Le H a mené au score du début à la fin.

"On a été très sérieux, _on a bien joué_, on a pas fait beaucoup de pertes de balle" a réagit le demi centre Aymeric Minne, auteur de 7 buts pendant la rencontre. L’ailier Valero Rivera en a marqué 9, l'arrière droit Kiril Lazarov 6. L'arrière gauche Thibault Briet a lui inscrit son premier but européen.