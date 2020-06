Première recrue pour le PB 86 avec la signature de Thomas Prost à la mène

Le PB86 a trouvé un accord avec Thomas Prost pour évoluer la saison prochaine au sein de l'effectif professionnel. Jeune joueur de 24 ans, il s'engage pour une saison à Poitiers au poste de meneur de jeu.

Il a été formé à Bourg-en-Bresse, où il y a découvert la ProB et la Jeep Elite. Il a ensuite rejoint Quimper en 2015, d'abord en NM1 puis ensuite en ProB. Il a rapidement fait ses preuves en sortie de banc, en étant un joueur solide et adroit.

Un profil intéressant en sortie de banc

Il jouait l'an dernier à Besançon en NM1 avec plus de responsabilités. Il tournait en moyenne à 8 points et 4 passes décisives pour 9 d'évaluation par match.

Désireux de retrouver la ProB, il apportera son expérience en plus de sa jeunesse sur le poste de meneur en sortie de banc. Il est également réputé pour ses qualités défensives et son état d'esprit irréprochable sur et hors du terrain.

Rendez-vous à partir d'août pour le découvrir sur le terrain.