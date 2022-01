Première victoire de la saison pour le Fleury Loiret Handball en championnat !

C'est une surprise ! Les joueuses du Fleury Loiret Handball, dernières de Ligue Butagaz Energie, ont battu Besançon, actuel cinquième, ce mercredi en Franche-Comté, l'occasion de la onzième journée du championnat 25-21.

A la mi-temps, il y avait 11-10 pour les bisontines. Mais en seconde période, les joueuses de Fleury ont fait la course en tête après trois minutes de jeu et n'ont plus laissé leurs adversaires revenir. Notez les sept buts inscrits par Kaba Gassama Cissokho, côté Fleury.

Les Panthères s'imposent pour la première fois de la saison en championnat. Prochain match le 19 janvier au palais des sports d'Orléans : Fleury recevra Plan de Cuques, adversaire direct dans la course au maintien (11ème au classement alors que les loirétaines restent 14èmes et dernières)