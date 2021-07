Premiers Jeux Olympiques pour le montpelliérain Hugo Descat

Ce lundi 5 juillet, le sélectionneur de l'Equipe de France de Handball Guillaume Gille a communiqué la short list, la liste des 15 joueurs qui vont disputer les Jo à Tokyo du 24 juillet au 4 août.

Trois montpelliérains, en comptant Melvyn Richardson, (qui ne sera plus montpelliérain la saison prochaine), le capitaine Valentin Porte et l'ailier gauche Hugo Descat seront du voyage.

Valentin Porte un cadre

Valentin Porte fait partie des cadres de l’équipe de France, après 8 ans de sélection deux titres de champion du monde, un de champion d'Europe, toujours constant, rarement décevant, Patrice Canayer qui lui a confié les galons de capitaine à Montpellier fait référence à sa stabilité et à l’équilibre qu’il apporte dans un groupe dans les moments plus difficiles, il l'a prouvé cette saison. Sacré meilleur arrière droit de la saison, c’est pourtant toujours comme ailier droit son poste de départ qu'il est encore sélectionné avec les bleus.

Hugo Descat, le guerrier

Pour Hugo Descat, la belle aventure continue, une première sélection en Equipe de France, il y a 8ans puis, plus rien pendant 7 ans et ce retour à 27ans chez les Bleus à la fin de l’année dernière, et une partition quasi parfaite au Caire, Hugo Descat meilleur buteur des bleus avec 38 buts en 9 matchs lors du mondial en Egypte. Son caractère entier, trop peut être à ses débuts , aujourd'hui on parle d'un guerrier, peut être un peu moins en verve en deuxième partie de saison avec Montpellier mais le public ,son boost, lui a manqué ,il quand même été sacré meilleur ailier gauche de la saison.

Premiers JO pour Hugo Descat et pour Melvyn Richardson, sur les traces de papa Jackson, qui portera encore un peu aussi les couleurs montpelliéraines.

Tous les choix font des déçus, et malheureusement l'ailier droit montpelliérain Yanis Lenne n'ira pas à Tokyo.