Près de 20.000 personnes attendues à Albertville pour le mondial de handball

C'est l’événement sportif du week-end en Pays de Savoie ! Le mondial de handball fait étape à Albertville. La Halle Olympique,rénovée pour l'occasion accueille trois rencontres jusqu'à mardi. Prés de 20.000 spectateurs sont attendus sur les trois jours de compétition.

On ne verra pas, contrairement à 2001, l'équipe de France à Albertville, mais les trois affiches du mondial prévues ce week-end à la halle olympique ont de quoi émoustiller les fans de handball. L'enceinte de 6.500 places, construite pour les JO de 1992 et rénovée pour l'occasion, accueillera samedi un premier huitième de finale entre la Norvège et la Macédoine, un second dimanche entre le Danemark, champion olympique en titre, et le quatrième du groupe C, ainsi qu'un quart de finale entre les deux sélections victorieuses mardi.

Trois rencontres à guichets fermés ?

20.000 spectateurs sont attendus pendant les trois jours de compétition. Il sera sans doute difficile de se procurer un billet sur place, les organisateurs s'attendent à des matchs à guichets fermés.

Il pourrait toutefois rester quelques places à l'unité si les supporters étrangers sont moins nombreux que prévu, mais pour samedi mieux vaut ne pas compter pour cela sur les macédoniens. Depuis le début du mondial, ils font en effet partie des meilleurs chauffeurs de salle et "pourraient être 200" face à la Norvège selon Marek Goralczyk, le délégué de la fédération internationale de handball en charge de la halle olympique : "C'est vrai qu'ils sont chauds, ils sont connus dans toute l'Europe pour être des fanatiques ! Malheureusement à Metz ils n'ont pas pu faire rentrer tous leurs tambours pour des raisons de sécurité, mais ils l'ont bien compris. Si ils viennent à Albertville, vous verrez, ce sera très chaud".

210 bénévoles et une centaine de journalistes

La tribune de presse aussi sera bien garnie. Une centaine de journalistes sont accrédités, dont une vingtaine de journalistes danois, une vingtaine également de norvégiens, et 27 macédoniens.

La salle de presse de la halle olympique d'Albertville attend une centaine de journalistes © Radio France - Nicolas Peronnet

Dans les coulisses, 210 bénévoles devront assurer 70 missions différentes : accueil des délégations, du public, centre de presse, transporteurs, buvettes. Coté parquet, ce sont six jeunes handballeurs du club d'Albertville / Ugine qui joueront les "serpilleros" et ramasseurs de balle, "un rêve" pour Marco : "C'est comme si on était sur le terrain, c'est quelque chose qui ne représentera peut-être pas deux fois dans notre vie".

Les bévévoles sont prêts pour accueillir le mondial de handball à Albertville © Radio France - Nicolas Peronnet

Le plus jeune des bénévoles a 16 ans, le doyen 84 ans. Bon nombre d'entre eux était là en 2001, lorsque le mondial de handball passait déjà par la Savoie, et même en 1992 pour les jeux olympiques.

Un village d'animations à coté de la halle olympique

Les personnes qui n'ont pas de billet pourront toujours profiter de l'ambiance gratuitement grâce au village d'animations situé derrière la halle olympique. Toutes les rencontres des huitièmes de finale, et notamment celui de l'équipe de France face à l'Islande samedi soir à 18h, seront retransmises sur écran géant. C'est depuis ce village d'animations que France Bleu Pays de Savoie vous proposera une émission spéciale mardi, à l'occasion du quart de finale, entre 16h et 19h.