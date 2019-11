Près de 3 000 kilomètres en voiture pour aller supporter l'Usam en Hongrie

Nîmes, France

Près de 3 000 kilomètres aller-retour en voiture pour supporter l'Usam en Hongrie : c'est le périple qu'on décidé d'effectuer trois amis pour célébrer le retour du club de handball nîmois en coupe d'Europe après 25 ans d'absence. La green team joue ce samedi après-midi à Csurgoi en match aller du 3e tour de la coupe E.H.F. Gwen et Erwan, deux frères jumeaux, et leur copain Stéphane, surnommé Fanou, profitent de l'occasion pour effectuer aussi un voyage entre amis en passant par l'Italie et la Slovénie. Tout ça à bord d'une vielle 206 Peugeot qui affiche 180 000 km au compteur !

Pas question de faire le déplacement en avion ou en train

Gwen, l'un des trois compères, espère retrouver les grandes heures de l'Usam en coupe d'Europe qu'il a connues quand il était jeune : "Depuis que j'ai vu les matchs dans les arènes quand j'étais adolescent, ça m'a toujours plu. C'est un sport super intense, très prenant et j'ai envie de revivre des moments pareils". Le match de handball est aussi un prétexte pour un road trip entre copains. Et il était hors de question de faire ce déplacement autrement qu'en voiture poursuit Gwen : "Ça fait partie de l'aventure et s'il y a quelques galères, pas trop graves quand même j'espère, ça pimentera un peu le voyage. Jamais il ne nous est venu à l'idée d'y aller en avion ou en train. La voiture c'est la liberté".

Se faire entendre dans les tribunes

Comme un clin d’œil à cette liberté , les trois copains ont même prévu de faire une partie de pétanque dans un village hongrois au hasard de leur pérégrination, avant, bien entendu, d'aller assister au match. Et même s'ils ne seront pas très nombreux, ils comptent bien mettre de l'ambiance dans les gradins comme le confirme Erwan : "Je pense que ça fera plaisir aux joueurs de voir qu'on est venus jusque là pour les soutenir. Même si on ne jouera pas à leur place, on tâchera de se faire entendre". En espérant que la victoire soit au bout du voyage.