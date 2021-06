Président, coach, joueuses : le BLMA s'apprête à faire peau neuve

Récent vainqueur de la Coupe de France et finaliste du dernier championnat, le BLMA entre dans une nouvelle ère. Ce jeudi, le président Franck Manna a d'abord annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat. Après quatre ans, le boss passe la main, mais s'inscrira sur la liste de celui qu'il espère être le futur numéro un du club, sans toutefois dévoiler son nom. Second retentissement, en tous cas, après la rupture il y a quelques semaines avec la directrice sportive Edwige-Lawson.

Autre annonce, la nomination officielle et très attendue d'un nouvel entraîneur. Et le successeur du belge Thibaut Petit s'appelle Stéphane Leite (3 ans de contrat). Un jeune coach auvergnat âgé de 33 ans, qui va découvrir sa première Euroligue, lui qui jusque-là était à la tête de Landerneau, dixième du dernier championnat, club qu'il a hissé de la Ligue 2 Féminine jusqu'à l'EuroCup, et qu'il a fait monter dans l'élite en 2018.

Ce choix, a expliqué Franck Manna, est "celui de notre ancienne directrice sportive". Le futur ex-président ne s'en cache pas, il "regrette" d'avoir suivi son ancien bras droit et d'avoir coupé "hâtivement" son entraîneur l'hiver dernier. Même s'il souhaite beaucoup de réussite au nouveau venu, on comprend que s'il le pouvait, Franck Manna ferait machine arrière. Il n'en dira cependant pas plus, notamment à propos du départ de celle qui a été une redoutable dénicheuse de talents. Le président préfère, ce jeudi soir, mettre l'accent sur ce qui a fonctionné. Remercier, aussi, ceux qui l'ont épaulé.

Avant de passer le relais, d'ici quelques semaines, Franck Manna a aussi présenté le visage du futur effectif : sept départs dont un prêt, et trois arrivées. Parmi elles, Olivia Epoupa, meneuse de l'équipe de France, pour remplacer Julie Allemand, qui s'envole vers Lyon. Une quatrième recrue est par ailleurs attendue d'ici le mois d'août. Elle viendra combler le départ de Myisha Hines-Allen et portera à dix le nombre de basketteuses à Lattes Montpellier. Pas de trop, pour le retour du club en Euroligue.

Franck Manna, lui, s'installera bientôt dans le pays d'origine de son épouse : l'Espagne. Plus précisément à Barcelone, où réside l'un de ses fils et alors que sa fille doit intégrer le centre de formation du Barça.

Le président s'explique

Un effectif moins étoffé, mais tout de même compétitif selon Franck Manna pour son retour en Euroligue la saison prochaine.

Un Franck Manna fier de son bilan financier et sportif, avec plusieurs finales et une coupe de france cette saison. Et qui s'en va pour raisons familiales.