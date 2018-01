24000 Périgueux, France

Pro A : 16ème Journée : Antibes - Boulazac Basket Dordogne à l'Azur Aréna

Boulazac jouait ce vendredi soir sur le parquet d'Antibes. Un match qui sentait la poudre. Les deux clubs vont lutter cette saison pour le maintien, d'où l'importance de cette rencontre de reprise. Les locaux étaient privés de deux joueurs majeurs, mais JP Prince le joker antibois était sur le parquet. Boulazac affichait complet.

Une minute d'applaudissement pour saluer la mémoire du Président du CSP Limoges, Frédéric Forte, disparu le 31 décembre dernier. Le premier panier de la soirée est un panier primé pour le BBD, Antibes réplique de la même façon. Le duel est lancé. Antibes tente de se détacher d'entrée en menant 12-8. C'est le tout premier écart du match. Boulazac est un peu bousculé en ce début de rencontre. Antibes plus vite en jambe que l'adversaire. Puis 18-10 le BBD est dominé sous les paniers. Puis 21-10 à trois minutes de la fin du premier quart temps, Claude Bergeaud, l’entraîneur boulazacois demande son premier temps mort. 24-10 et 24-12 le BBD arrête enfin l’hémorragie. Score à la fin de ce premier quart temps, Antibes domine Boulazac 31 à 22. Les boulazacois ont raté leur entame de rencontre et sa défense à encaissé beaucoup trop de points.

Karvel Anderson était la seule satisfaction côté BBD dans le début de match. Il fallait se reprendre dans ce deuxième quart temps. Les Boulazacois semblent toujours dominés aux rebonds et sous les paniers. Ce qui fait une vraie différence à cet instant là de la rencontre. 40-24 alors qu'il reste encore 5 minutes de temps effectif avant la pause. Boulazac déçoit alors qu'il s'agit d'un match si important pour se maintenir. Cette nouvelle période de jeu n'aura pas rassuré les fans du BBD qui connait toujours autant de difficultés. Ce deuxième quart temps est sifflé sur le score sans appel de 46 à 33 en faveur d'Antibes.

Boulazac était à Antibes ce soir © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, Boulazac inscrit les 4 premiers points, mais Antibes réagit en inscrivant 5 points. 51-37 à cet instant là du match et 7 minutes 25 à jouer encore. Il y a du mieux pour le BBD qui défend mieux et réalise un 10-0 pour revenir à 5 minutes de la fin du troisième quart temps 51-47. Ebi N'Dudi réalise plusieurs interceptions et Anderson est toujours bien réglé. Boulazac égalise 51-51. Antibes réplique par un 6-0 et refait un petit écart 57-51. Il reste moins de trois minutes. Il y a eu une belle réaction de la part du BBD. Mais Antibes continue de dominer au score à la fin du troisième quart temps, 63 à 53.

Dix points de retard pour les boulazacois à l'entame de l'ultime quart temps. La mission s'annonce compliquée, à moins de réaliser une série. 65-59 alors qu'il reste 8 minutes de temps de jeu. Puis 69-61 alors qu'il reste 6 minutes. Boulazac n'a pas encore abdiqué mais cela reste plus que difficile. Le BBD peut vraiment regretter son entame de rencontre. Vargas a déçu ce soir côté BBD. Ebi N'Dubi commet sa cinquième faute et va définitivement s’asseoir sur le banc. Il reste trois minutes de temps effectif. 72-67 Antibes demande le temps mort. Boulazac revient au moment du money time. Puis 72-70 à deux minutes de la fin du match. Victoire d'Antibes 75 à 70. Dommage.