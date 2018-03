L’Élan Béarnais se déplace ce vendredi soir à Hyères, le dernier de la pro A. Les Palois veulent faire oublier leur faux-pas à Levallois (87-61), il y a une semaine, et engranger des points précieux en vue du maintien.

Pau, France

C'est un deuxième déplacement consécutif pour les Palois qui vont devoir se rattraper de la lourde défaite du weekend dernier à Levallois (87-61). Les hommes de Laurent Vila étaient restés impuissants face à ceux de Fred Fauthoux.

Pour l’entraîneur, Laurent Vila, il faut viser "un maintien le plus vite possible". Copier

Sur le papier, ce voyage sur les bords de la Méditerranée paraît réalisable puisque Hyères-Toulon est lanterne rouge du championnat de Pro A et reste sur deux défaites d'affilée. L’Élan, 15ème de Pro A, doit surtout se mettre le plus tôt possible à l'abri de la relégation.

►► Hyères-Toulon/Élan, coup d'envoi à 20h30 à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn, avec Frédéric Mazeas.