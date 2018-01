24000 Périgueux, France

Pro A : 18ème Journée : Châlons-Reims - Boulazac

Après un succès poussif en Coupe de France de Basket sur le parquet de Poitiers, club de Pro B, Boulazac retrouvait ce vendredi soir les chemins du parquet de Pro A, dans la salle Pierre de Coubertin à Châlons en Champagne. Boulazac comptait sur cette rencontre pour mettre fin à trois revers d'affilés et pour se relancer en Championnat dans l'optique du maintien. Châlons restait sur deux revers de suite. Mais l'équipe semblait avant le match plus en confiance que son adversaire boulazacois.

C'est le BBD qui ouvre les hostilités en inscrivant deux paniers et qui mène alors 0-4. On sait l'importance de bien débuter le premier quart temps. Boulazac a perdu quelques matchs cette saison en ayant couru au score toute la rencontre. Meilleur entame de rencontre pour les visiteurs qui mènent alors 2-9. Puis 6-14 alors qu'il reste 5 minutes de temps effectif. Vargas défend bien. Karvel Anderson semble adroit en jambe. Châlons est sanctionné, Boulazac en profite pour enfiler les lancés francs. 9-17 alors qu'il reste 4 minutes dans ce premier quart temps. Boulazac très serein en ce début de match, Châlons moins adroit et qui se fait prendre en contre. Le score enfle en faveur du BBD 9-22 à trois minutes du terme du premier quart temps. Boulazac bien concentré et qui fait souvent les bons choix. Fin d'un premier quart temps remporté par le BBD 28 à 17.

Le début du deuxième quart temps ne sonne toujours pas la révolte des locaux. C'est encore Boulazac qui réussit le meilleur début, avec deux paniers primés. 22-36 en faveur du BBD. Cela commence à gronder dans les tribunes de la salle Pierre de Coubertin. 24-43 alors qu'il reste 4 minutes avant d'aller aux vestiaires pour la mi-temps. Boulazac est pour le moment dans son match. Alors que Champagne Chalons Reims Basket est dans le doute. Beaucoup trop de ballons perdus par le club local. Le BBD aura bien maîtrisé les deux premiers quarts temps. Boulazac défend bien. Il remporte également le deuxième et mène alors à la mi-temps sur le score de 54 à 32.

Boulazac joue face à Châlons-Reims © Radio France - Benjamin Fontaine

11 ballons perdus par Châlons Reims en première mi-temps et un taux de 54% de réussite pour le BBD. Deux chiffres qui peuvent expliquer l'avantage boulazacois durant la première mi-temps. Le troisième quart temps débute par 9-2 en faveur des Champenois. Il ne faut pas laisser revenir Châlons ni lui permettre d'y croire. Le public aussi donne de la voix. 41-56 à cet instant du match. Puis Boulazac réagit 41-60 à 7 minutes de la fin du quart temps. Châlons veut se révolter mais Boulazac résiste. 44-64 toujours 20 points d'avance pour les visiteurs à 5 minutes de la fin du quart temps. Les Champenois sont tout de même mieux dans leurs baskets. Boulazac déjoue dans ce troisième quart temps et Châlons est mieux. Les 22 points d'avance du BBD sont loin, plus que 12 points d'avance à un peu plus de 3 minutes de la fin du quart temps. Le BBD a encaissé pas mal de points dans ce troisième quart temps, perdu 25 à 16. Le score est alors de 57-70 toujours en faveur du BBD.

Il va falloir avoir des nerfs du côté du BBD pour conserver son avance et s'imposer sur parquet adverse. 62-72 alors qu'il reste 8 minutes. Diggs manque de lucidité dans son jeu. Il retourne sur le banc sur la décision de son entraîneur Claude Bergeaud. 70-78 et il reste encore 4 longues minutes. Boulazac joue à se faire peur. Il faudra avoir du cran dans le money time. Boulazac en réussite dans les lancés francs ce soir, 21 sur les 24 tentés à ce moment là du match. 77-87 à une minute dix secondes de la fin du match. Belle réaction collective de Boulazac qui s'impose 89 à 82.