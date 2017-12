Dernier match de l'année 2017 pour le BBD qui a joué ce mercredi 27 décembre dans un Palio qui a fait le plein de spectateurs. Boulazac jouait face au Mans. Le 15ème face au 3ème. Un défi intéressant et difficile, d'autant qu'Anderson et Diggs n'ont pas eu leur rayonnement habituel.

24000 Périgueux, France

15ème Journée Pro A au Palio Boulazac - Le Mans

C'est dans un Palio totalement rempli, plus de 5000 spectateurs que débute ce dernier match de l'année 2017. Mais c'est l'équipe visiteuse qui débute le mieux la rencontre, en réalisant d'entrée un 9-0 ce qui provoque le temps mort de Claude Bergeaud, l’entraîneur Boulazacois. Puis le score enfle toujours en faveur du Mans, 0-12. Ubel stoppe cette hémorragie, 2-12 après 4 minutes de temps effectif. Boulazac répond au Mans en réalisant, à son tour, une série 12-0 et égalise 12-12. Il reste 3 minutes de temps effectif à jouer dans ce premier quart temps. Trenton Meacham réalise son troisième panier primé et voilà Boulazac enfin devant au score 15-14. Ce premier quart temps qui se termine sur le score de 17 à 16 en faveur du BBD.

C'est à nouveau Le Mans qui réalise le meilleur début du quart temps et qui prend le score à son compte, 21-24. Il reste 6 minutes de temps effectif avant la mi-temps. Autre mauvaise nouvelle pour le BBD qui est pris par les fautes alors qu'il reste encore 3 minutes 30 de temps effectif. 25-32 à ce moment là du match. Puis Boulazac réalise une série 5-0 pour recoller au score 30-34 et il reste une bonne minute avant les vestiaires. Le deuxième quart temps est remporté par les visiteurs, le score à la fin du deuxième quart temps est de 40 à 34 en faveur du Mans.

Boulazac Basket Dordogne au lancé franc © Radio France - Benjamin Fontaine

Boulazac va devoir élever son niveau de jeu et surtout espérer que Diggs qui n'a pas marqué en première mi-temps et Karvel Anderson qui n'a inscrit que deux points jusque là, espérer donc que les deux joueurs cités retrouvent de l'efficacité dans leur jeu. Heureusement Vargas se réveille lui aussi et Boulazac revient à trois petits points du Mans, 40-43. Boulazac plus incisif en défense. Plusieurs tentatives infructueuses de la part des Boulazacois, à la moitié de ce troisième quart temps 42-48 pour Le Mans. 49-58 alors qu'il reste moins de deux minutes. Boulazac largement plus sanctionné par les fautes que ne le sont les joueurs du Mans. Le Mans qui remporte le troisième quart temps et qui mène à ce moment là du match, 63 à 49.

Boulazac n'arrive pas en enflammer le match face à une équipe du Mans qui défend très bien. Mais c'est un réveil timide pour Boulazac. L'équipe du Mans dégage une certaine sérénité ce soir. Diggs aura été transparent. 63-74 à trois minutes de la fin de la rencontre. Boulazac aura quasiment tout le temps couru après le score. Offensivement le BBD aura déçu ce soir. La trêve fera sans doute beaucoup de bien. Boulazac qui s'incline ce soir sur le score de 82 à 68.