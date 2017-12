24000 Périgueux, France

Basket Pro A : 13ème journée au Palio, Boulazac recevait Pau-Lacq-Orthez

Ce lundi 18 décembre, dernier match de la 13ème journée de Pro A, une affiche qui était aussi un derby, le derby d'aquitaine, premier du nom, puisque les deux clubs ne s'étaient jamais affrontés à ce niveau de compétition. La dernière double confrontation remonte à la saison 2008-2009 et les deux rencontres avaient été gagné par l’Élan Béarnais. Ce soir, au Palio, c'est un tout autre contexte. Le BBD vient d'aligner deux victoires, dont sa première à l'extérieur, alors que Pau a renoué avec le succès en battant Levallois et après 4 revers consécutifs. Derby mais surtout match particulier pour le coach Boulazacois Claude Bergeaud qui a passé 16 années dans le club Palois.

Au coup d'envoi, la première belle surprise est l'affluence. Le Palio bien rempli pour un lundi soir. Le tout premier panier de la soirée est pour le BBD, Ubel inscrit les premiers points de son équipe. 6-2 pour Boulazac après une minute trente de jeu, une belle concentration des joueurs boulazacois qui réussissent leurs tentatives. Anderson offre le premier primé au BBD. Les défenses se mettent en place. Pau revient 10-9 dans le début de ce premier quart temps. Après 6 minutes de jeu effectif, Pau prend le score à son compte et mène 10-11 pour la première fois de la soirée. Dans ce début de rencontre, on se rend coup pour coup. 14-14 à deux minutes de la fin du premier quart temps. Pau est souvent sanctionné et heureusement les basketteurs boulazacois ont de l'adresse lors des lancés francs. Ce premier quart temps est sifflé sur le score de 20 à 16 en faveur des locaux. 9 sur 10 dans les lancés francs pour le BBD.

Boulazac continue sur sa lancée dans le début du deuxième quart temps, moins de trois minutes de jouer et le BBD compte dix points d'avance 29-19. Trenton Meacham impressionne et joue merveilleusement bien. Pour Pau, Horton est celui qui permet à son équipe de sauver les meubles. 31-24 alors qu'il reste 5 minutes avant la pause. Boulazac joue bien joue juste. 38-28 Boulazac reste devant au score alors qu'il reste un peu plus de deux minutes avant le repos. Les joueurs filent aux vestiaires, Boulazac a également remporté ce deuxième quart temps 20-15 et mène au repos 40 à 31.

Boulazac Basket Dordogne face à Pau ce soir au Palio © Radio France - Benjamiin Fontaine

Au retour des vestiaires, Boulazac est attentif au début du troisième quart temps et continue de mettre la pression sur les joueurs du Béarn. Encore 7 minutes à jouer et le score est de 46-38. On s'agace parfois du côté des visiteurs. Belle performance boulazacoise sous le panier et à la récupération. On prend les rebonds. Les 4500 spectateurs continuent à encourager ses protégés. 50-41 et il reste 5 minutes de temps effectif avant l'ultime quart temps. Mais il ne faut pas faiblir car on sent que Pau peut se relancer à tout instant dans ce match. Diggs est partout, en attaque, en défense et prend plusieurs rebonds. Boulazac ne profite pas d'un mauvais passage pour Pau. 56-47 il reste deux minutes dans ce quart temps. Mais le BBD encaisse un 10-0 et Pau revient 56-57 en toute fin de ce quart temps. Le match est relancé. Tout est à faire ou à refaire. Score fin du troisième quart temps 58-57 en faveur du BBD.

Le dernier quart temps est un grand combat où il faut batailler. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Le match gagne en nervosité. Il faut tenir alors qu'il reste 6 minutes et le bémol c'est que le BBD est pris par les fautes, déjà 4. Nous sommes dans le money time et le score est de parité 70-70. 3 chances pour Boulazac sans marquer. Le BBD a laissé passer sa chance. Cette deuxième mi-temps aura été fatale aux Boulazacois. Pau s'impose 81 à 70. Dommage car le BBD a longtemps mené dans ce match.