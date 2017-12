Pro A : Boulazac s'offre un premier succès à l'extérieur 89-91 à Bourg en Bresse

Boulazac jouait ce samedi soir sur le parquet de Bourg en Bresse avec l'espoir de remporter son premier succès de la saison à l'extérieur. Les boulazacois ont repris de la confiance depuis leur victoire face à Strasbourg, la semaine passée. Le BBD va confirmer ce soir.

12ème journée Pro A : Bourg en Bresse - Boulazac -

Dès l'entame de la rencontre, les bressans sont en panne d'adresse et la plupart de leurs tentatives restent infructueuses. Rapidement, Boulazac mène 0-6 puis 2-11 ce qui provoque le premier temps mort demandé par l’entraîneur bressan. Ce premier quart temps se poursuit avec toujours autant de problèmes pour les locaux et les boulazacois en profitent et semblent en jambe ce soir. 5-15 alors qu'il reste deux minutes de temps effectif à disputer dans cette première phase du match. La réaction de Bourg en Bresse se fait attendre mais elle arrive, 10-15. Le premier quart temps s'achève avec une avance du visiteur Boulazac 13-18.

Le deuxième quart temps débute avec les mêmes difficultés pour les locaux, Boulazac marque les premiers points de ce nouveau quart temps, le score gonfle en faveur du BBD 13-24. Le match face à Strasbourg a sans doute redonné du moral et de la confiance aux joueurs de Claude Bergeaud et cela se voit dans cette première mi-temps. Une réaction des locaux intervient avec une série de 7-0 qui leur permet de revenir 20-27. Claude Bergeaud demande un temps mort. Nous sommes à la moitié de ce quart temps. Puis 20-30 car le BBD réplique. Il reste deux minutes avant le repos aux vestiaires, Boulazac maintien son avance 25-35. Quincy Diggs fait de belles choses pour le BBD même s'il se plaint d'un coup reçu au pouce. Ce deuxième quart temps est également remporté par le BBD qui mène au moment de siffler la mi-temps, 42 à 32.

C'est Bourg en Bressse qui revient avec les meilleures intentions en ce début de troisième quart temps et qui inscrit les 4 premiers points au retour des vestiaires. Attention, car Bourg en Bresse n'est pas décidé à perdre un troisième match à la maison. Peacock est en mode revanche au retour des vestiaires. Alors attention à la réaction des locaux côté BBD. Grosse attitude défensive de Bourg en Bresse. 42-54 alors qu'il reste encore 5 minutes avant le dernier quart temps. Vargas n'est pas toujours bien inspiré. Boulazac réalise deux paniers primés coup sur coup et reprend ses distances 49-62. Mais Bourg en Bresse fait la même chose deux paniers primés et les voilà à nouveau à dix points derrière le BBD. 55-65. Il reste deux minutes avant le dernier quart temps. Fin du troisième quart temps, le score en faveur des visiteurs boulazacois, 70 à 57.

Boulazac veut sa première victoire de la saison à l'extérieur. Ce quatrième quart temps débute au mieux pour le BBD par un panier primé. Anderson, Meacham et Diggs sont les meilleurs marqueurs côté Boulazac. Ils sont dans leur match les joueurs du BBD. Encore 7 longues minutes à jouer avant la fin de la rencontre et Bourg en Bresse ne compte que onze points de retard. Tout est encore possible. Le public bressan ne demande qu'à s'enflammer, mais il faut que les joueurs lui en donne la possibilité. C'est tendu à cet instant du match. 71-79 attention au retour de Bourg en Bresse. Plus que 8 points d'avance pour les périgourdins. La réussite n'est plus au rendez-vous pour Boulazac, les locaux défendent plus dur. Puis plus que 6 points d'avance à l'arrivée du money time. 82-87 à une minute et vingt secondes de la fin du match, suspens total. Mais Boulazac voulait sa victoire, le BBD voulait son premier succès à l'extérieur de la saison. Le BBD finit par s'imposer à Bourg en Bresse sur le score de 91 à 89.