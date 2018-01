24000 Périgueux, France

17ème Journée Pro A : Boulazac - Cholet au Palio

Ce samedi 20 janvier, c'est au Palio que Boulazac et Cholet avaient rendez-vous pour disputer la rencontre de la dernière journée des matchs allés. Pour le BBD l'enjeu était grand, il faut s'imposer pour continuer à croire au maintien.

Le match débute par un panier primé pour le BBD, il est signé Trenton Meacham. Boulazac soucieux de ne pas rater son entame de rencontre, comme ce fut le cas à Antibes, la semaine dernière. Les premiers rebonds offensifs sont pour Cholet qui finit par égaliser 3-3. Puis 10-05 toujours en faveur des locaux grâce à un nouveau panier primé de Meacham. Les visiteurs semblent meilleurs sous les paniers aux rebonds. Cela pourrait compter pour la suite de la rencontre. Cholet revient au score et passe devant grâce à la première série du match, un 14-0, Cholet fait le premier écart et mène alors 12-19. Boulazac réplique par une autre série, un 9-0 pour reprendre l'avantage, 21-19. Il ne reste qu'une minute de temps effectif. Une dernière minute où les décisions arbitrages font hurler un Palio copieusement rempli ce soir. Mais des décisions favorables à Cholet qui remporte ce premier quart temps 26 à 21. Une histoire de séries ce premier quart temps.

Attention à vite réagir dans ce deuxième quart temps pour ne pas laisser échapper Cholet. C'est justement ce que réalise le BBD en inscrivant les 6 premiers points de cette tranche de match. 27-26 à ce moment là. Il reste alors 6 minutes avant la pause. Un vrai match de séries, c'est au tour de Cholet de construire et de mener 27-32. Tout est à refaire pour les hommes de Claude Bergeaud. La fin de ce quart temps est plus favorable aux visiteurs qui refont un petit écart au score. 32-39. Boulazac sanctionné plus souvent et qui doit mettre N'Dudi sur le banc pour le préserver. Les deux équipes vont aux vestiaires sur le score de 41 à 35 en faveur de Cholet.

Boulazac au Palio face à Cholet © Radio France - Benjamin Fontaine

Le troisième quart temps débute par un panier boulazacois, mais on sent parfois l'impuissance de l'équipe et une meilleure maîtrise côté visiteurs. 40-47 alors qu'il reste 6 minutes de temps effectif. Certains boulazacois manquent d'intensité dans leur jeu. Cholet réussit pas mal de claquettes et prend les rebonds. 43-53 et il reste 4 minutes de temps effectif dans ce quart temps. 46-57 à trois minutes de la fin de cette tranche de jeu. Il faut réduire l'écart avant de disputer le dernier quart temps. Trenton Meacham reste toujours la meilleure satisfaction boulazacoise. Boulazac qui revient un peu en fin du troisième quart temps mais qui reste mené au score par Cholet, 53-60.

Boulazac met la pression sur Cholet en ce début de quatrième quart temps et revient au score, mais à chaque fois Roussel, le joueur Choletais réussit des paniers primés à plus de 7 mètres. 60-66 il reste quasiment 7 minutes avant la fin de la rencontre. Boulazac se bat avec hargne, soutenu par la ferveur du public du Palio. Mais il y a plus de maîtrise du côté de Cholet, plus de réussite aussi. 62-75 le Palio et le public s'éteint petit à petit alors qu'il reste 4 minutes de temps effectif. Boulazac qui semble abdiquer avant même le money time. Le BBD s'incline pour la douzième fois de la saison et pour la sixième fois à domicile. Cholet s'impose sur le score de 91 à 67.