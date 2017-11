Pro A : Boulazac surclassé et humilié à Dijon 101 à 81

Boulazac jouait à Dijon ce vendredi soir pour le compte de la 10ème journée de Pro A de Basket. Boulazac souhaitait se relancer après son derby perdu au Palio face au CSP. Mais ce soir, le BBD fut loin du compte. Boulazac totalement dominé, sans vrai collectif et battu par Dijon 101 à 81.

Basket Pro A Dijon Boulazac Basket Dordogne 10ème Journée

Boulazac visait un troisième succès ce vendredi 17 novembre 2017 sur le parquet de Dijon. Un premier à l'extérieur. Plutôt souhaitable puisque le BBD occupe une inquiétante avant dernière place au classement. Les Boulazacois souhaitaient donc se relancer ce soir au palais des sports Jean-Michel Geoffroy face à des Dijonnais qui n'ont connu jusque là, qu'un seul revers à domicile, face à Bourg en Bresse.

C'est Boulazac qui réalise la meilleure entame de partie. Le BBD réalise le premier panier primé de la soirée et mène 4-7 après trois minutes de jeu effectif. Pour une fois dans un match de Pro A, cette saison, Boulazac fait la course devant en ce début de soirée. Mais deux paniers primés et des ballons mal négociés par le BBD permettent à Dijon de prendre le score à son compte, 12-9 il reste encore la moitié de temps dans ce premier quart temps. Il faut trouver du jeu intérieur côté BBD et se passer des services d'Aurélien Salmon, dont l'épouse attend un heureux événement. Il est resté en Périgord. Trois mauvaises passes de Darnel Jackson, Dijon en profite. 14-9. Il reste trois minutes. Heureusement, Boulazac réagit et revient à un point, 14-13. Puis 20-13 à deux minutes de la fin. Le premier quart temps est terminé et se siffle sur le petit avantage de Dijon sur le score de 25 à 19.

Dans le début du deuxième quart temps, les choses ne semblent pas s'arranger pour le BBD qui reste distancé de six points par Dijon. Oniangue côté BBD n'apporte pas le plus que l'on attend de lui. Anderson ne semble pas non plus dans un grand soir, pas plus que Vargas. 31-21. Dix points d'écart alors qu'il reste 7 minutes avant la mi-temps. Boulazac dans le dur. Boulazac mené 33-25 alors qu'il reste 5 minutes avant la pause. Ubel reste la bonne satisfaction boulazacoise de cette première mi-temps. La relation Meacham Ubel fonctionne bien. Le BBD prend l'eau en cette fin de quart temps. 40-28 à trois minutes de la pause. Le deuxième quart temps s'achève toujours en faveur de Dijon. Dijon à l'aise, Dijon sérieux et Dijon qui s'éclate et mène à la mi-temps, 51 à 36. Première mi-temps catastrophique du BBD.

Boulazac Basket Dordogne jouait à Dijon ce soir © Radio France - Benjamin Fontaine

Retour des vestiaires et début du troisième quart temps pour les hommes de Claude Bergeaud qui ont raté leur première mi-temps et accusent un retard de 15 points au moment de reprendre le match. Ubel, belle satisfaction de la première mi-temps avec 17 points marqués. C'est la seule vraie satisfaction boulazacoise à cette heure-ci de la soirée. Claude Bergeaud demande un temps mort, son équipe vient d'encaisser un 9-0. Dijon déroule. Alors qu'on espérait voir le BBD regarder Dijon les yeux dans les yeux. Il n'en est rien. Puis un 14-0 et 65 à 36 à cet instant du match et à 7 minutes du quatrième quart temps. 75 à 39, le BBD est totalement à l'arrêt, totalement dominé et qui se fait fesser ce soir à Dijon. Un troisième quart temps largement maîtrisé par les locaux. Score fin de ce troisième quart temps, Dijon mène sans problème, 78 à 49.

Le chemin de croix du BBD va-t-il se poursuivre dans le dernier quart temps. 19 ballons perdus à cet instant du match, c'est beaucoup trop pour que le BBD puisse exister ce soir, sur le parquet de Dijon. Les trois premiers quart temps ont été dominés par Dijon. Il faudra faire des réajustements si le BBD veut exister dans cet Pro A. Boulazac a rendu les armes et va trouver le temps long avant la fin du match. Dijon relâche quelque peu son emprise. La cause était entendue depuis longtemps. Dijon s'impose facilement 101 à 81. Le BBD aura gagné le dernier quart temps.

Boulazac Basket Dordogne en Pro A © Radio France - Benjamin Fontaine

Statistiques du match Dijon-BBD Site LNB