Pro A de basket - Jamar Akoh trop petit, Johndre Jefferson arrive à la Chorale de Roanne

Roanne, France

La Chorale de Roanne a effectué un ajustement dans son effectif vendredi. Le pivot américain naturalisé centrafricain Johndre Jefferson (30 ans, 2,08 m) arrive pour remplacer Jamar Akoh qui n'a pas convaincu. Le club s'est aussi rendu compte que le jeune joueur (23 ans, 1,97 m) était plus petit que la taille annoncée.

Un profil plus expérimenté et plus vertical qui vient rééquilibrer la raquette au côté de Joe Burton. Le club précise que Johndre Jefferson est le pigiste médical de Ferdinand Prenom, tandis que Joe Burton est engagé jusqu’en fin de saison en remplacement de Jamar Akoh.

Jefferson, un pivot US expérimenté

Natif de Caroline du Sud aux États-Unis, Johndre Jefferson a achevé son cursus NCAA avec l’université de son Etat (2,1 points et 2,6 rebonds en moyenne en 12 minutes entre 2009 et 2011) avant de débuter sa carrière professionnelle en Europe.

En huit saisons, il a parcouru le Vieux continent (Slovaquie, Italie), joué en Israël, en Turquie et au Liban, et plus récemment en Croatie au Cibona Zagreb. En début d'année, il a joué la Basketball Champion’s League avec les Grecs du PAOK Salonique (8,2 pts et 5,8 rbds en 19’30 » en moyenne).

Les premiers mots de Johndre Jefferson :

«Je suis excité de rejoindre un club avec une si grande histoire», déclare Johndre Jefferson dans le communiqué du club roannais. «Je suis déterminé à travailler dur pour aider ma nouvelle équipe à réussir sa saison. Et j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux partenaires !»

Laurent Pluvy, entraîneur de la Chorale :

«Johndre possède une grande taille et une grosse envergure, ce sera parfaitement complémentaire de Joe Burton dans la raquette. On aura un joueur fort au sol avec Joe et donc un joueur fort dans les airs avec Johndre, qui est très dissuasif. En plus, il dispose d’une bonne expérience européenne.»

La Chorale de Roanne reçoit Bourg-en-Bresse vendredi prochain en amical (20h30).