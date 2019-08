Pro A de basket - Mauvaise nouvelle pour la Chorale de Roanne qui perd son pivot Ferdinand Prénom

Les basketteurs roannais ont débuté vendredi leur préparation physique, avec des tests médicaux et déjà une mauvaise nouvelle. Le club annonce ce vendredi soir que Ferdinand Prénom est blessé aux genoux et donc indisponible entre trois et six mois.