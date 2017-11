Pro A : derby sous haute tension entre Boulazac et Limoges

Après avoir battu Le Portel et Antibes, le Boulazac Basket Dordogne s'attaque à Limoges. Ce samedi, le BBD reçoit ses voisins limougeauds pour un derby de haute volée dans un Palio plein comme un œuf.

Jamais deux sans trois. Ce proverbe sera-t-il vérifier demain soir au Palio ? Les supporters du Boulazac Basket Dordogne l'espèrent. Ce samedi 11 novembre les hommes de Claude Bergeaud reçoivent Limoges pour la neuvième journée de Pro A de basket. Un derby attendu par les amateurs de basket. D'ailleurs la salle du Palio sera pleine. La rencontre débutera à 17h30.

"J'ai vécu quatre belles années à Limoges. Ça fait plaisir de rejouer contre eux mais j'ai à cœur de montrer qu'on peut rivaliser contre ce genre d'équipe. Ce match va se jouer à l'envie. Il faudra rester concentrer. On a l'envie car c'est un petit derby et qu'on va être très soutenu," confie Aurélien Salmon qui a passé quatre années au CSP. Claude Bergeaud, l’entraîneur des Boulazacois connait bien Limoges. Entre le CSP et lui c'est un peu "je t'aime moi non plus".

"Tous nos joueurs vont devoir être productifs" - Claude Bergeaud

Comme coach de l'élan béarnais il a vécu des moments chauds face à Limoges. "Ils font partie des moteurs de notre sport car ils gagnent. Limoges a été champion de France deux fois ces dernières années. S'il y a eu des petites guerres avec Pau c'est parce qu'il y avait une suprématie des titres qui se disputait. Sur le papier, les joueurs en face sont plus forts. Tous nos joueurs vont devoir être productifs," assure l'entraîneur admiratif. "Ce sont des matches spéciaux pour le supporters et on a envie de leur faire plaisir. De notre côté nous sommes sur la bonne voie et on travaille pour s'améliorer," affirme de son côté, le meneur Arnaud Kerckhof.

Le derby Boulazac - Limoges sera à vivre en direct sur France Bleu Périgord et francebleu.fr à partir de 17h30. Rendez-vous pour l'avant-match avec Francis Lacour, Xavier Dalmont et Thomas Dubiez dès 17h.