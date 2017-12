Pro A : Exploit de Boulazac vainqueur de Strasbourg 109-102

Strasbourg, vice-champion de France en titre, large favori ce soir au Palio face au BBD. Strasbourg habitué aux joutes européennes et qui ce soir, a subi la loi des périgourdins, dans un match d'une haute intensité et qui a ravi le nombreux public du Palio qui a vu le BBD battre la SIG 109-102

11e Journée Pro A Boulazac - Strasbourg samedi 02 décembre 2017

Bien sûr le BBD est loin de partir favori de cette rencontre qui intervient après une mini trêve internationale. Strasbourg est troisième, joue l'Europe et reste vice champion de France en titre. Strasbourg large favori de ce match, face à un BBD toujours dernier au classement de Pro A. Le très nombreux public du Palio a découvert ce soir la nouvelle recrue Boulazacoise, Quincy DIggs.

C'est le BBD qui inscrit le premier panier du match, c'est un panier primé. 7-7 après deux minutes de jeu effectif, mais un BBD déjà pas mal sanctionné. 4 fautes à 0. La SIG fait une série et mène 13-7. Le nouveau joueur boulazacois Diggs semble assez à l'aise en ce début de rencontre. Boulazac revient 17-17. Puis 19-21 à deux minutes de la conclusion de ce premier quart temps. Jusque là Boulazac ne souffre pas de la comparaison avec l'adversaire alsacien. Fin de cette première section de jeu, fin du premier quart temps, Strasbourg mène 26-24 face au BBD.

Dans le deuxième quart temps, Boulazac continue à bien jouer, à défendre et à procéder par des phases de jeu rapides. Le BBD fait une série de 7-0 et se retrouve devant au score 33-28. Le jeu alsacien est plus brouillon. Boulazac en profite bien à cet instant là du match. Pas mal de déchets dans les lancés francs strasbourgeois. Voilà qui énerve l’entraîneur alsacien, Vincent Collet. 42 à 36 pour Boulazac sur une petit nuage à ce moment là à deux minutes des vestiaires. Gros deuxième quart temps pour les périgourdins qui l'emportent 25 à 15. A la pause, Boulazac est devant au score, 49-40. Tout le monde file aux vestiaires.

Boulazac au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

Les requins et les gouyats, les deux clubs de supporter du BBD donnent encore de la voix en ce début de troisième quart temps et c'est bon signe. Mais tout le public nombreux ce soir, suit le mouvement et encourage également. Boulazac ne veut rien lâcher et continue à jouer les yeux dans les yeux face à Strasbourg. 59 à 42 à ce moment là du match pour le BBD. Mais il reste encore 7 minutes à jouer dans ce troisième quart temps. Puis 62 à 46 alors qu'il ne reste que la moitié de temps avant que ne débute le dernier quart temps. Les basketteurs boulazacois sont en réussites et ont une belle réussite dans les paniers primés. Boulazac meilleur sur l'envie, sur l'agressivité. Voir le BBD à ce moment là du match avec 20 points d'avance était illusion avant la rencontre, alors qu'il s'agit bien de la réalité du moment. Fin du troisième quart temps, Boulazac mène alors 80 à 64. Les hommes de Claude Bergeaud ont remporté le deuxième et le troisième quart temps.

Dans le début du quatrième quart temps la SIG sonne la révolte et réalise un 8-3 retrouve de la réussite dans les tirs primés, résultat, Strasbourg revient 87 à 78. Boulazac est un peu à l'arrêt et son coach préfère prendre un temps mort. Strasbourg vexé de sa prestation fait un retour extraordinaire et retrouve une belle réussite dans les paniers primés. L'avance de 21 points du BBD a fondu pour ne faire que 4 petits points. Le money time sera terrible et les boulazacois vont devoir faire preuve de cran. Mais Boulazac mérite en toute objectivité cette victoire. Collectivement le BBD a été bon et ses nouvelles recrues ont été largement au niveau. Boulazac s'impose 109 à 102 mais a bien souffert dans le dernier quart temps.