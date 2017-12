24000 Périgueux, France

14ème journée Pro A : Chalon sur Saône - Boulazac

Ce samedi 23 décembre 2017, match capital dans l'optique du maintien pour le Boulazac Basket Dordogne, avant dernier, sur le parquet de la lanterne rouge, le Champion de France en titre, Chalon sur Saône. Les deux clubs sous pression s'affronte sur le parquet du Colisée, la salle de l’Élan Chalon Basket qui contient 4 500 places, salle comble ce soir. Une rencontre dont le résultat pourrait conditionner la suite de la saison des deux clubs.

Grosse ambiance ce soir au moment du coup d'envoi du match, dans cette salle du Colisée qui a fait le plein de spectateurs. La preuve de l'importance que Chalon donne à cette rencontre face à Boulazac. La première possession des locaux au coup d'envoi ne donne rien, c'est au tour de Boulazac qui marque deux points par le biais de son meneur de jeu, Trenton Meacham. Camara pour Chalon inscrit les six premiers points de son équipe, il est l'unique marqueur à cet instant là du match. 6-2. Puis vient le premier panier primé du match, il est l'oeuvre de Meacham. 6-7 il reste encore six minutes dans ce premier quart temps. 3 paniers primés pour les boulazacois et les voilà à 9-15, deux fautes collectives de chaque côté et premier temps mort demandé par Chalon. Boulazac fait la course en tête longtemps dans ce premier quart temps, mais Chalon se réveille et marque plusieurs fois à trois points. Le score à la fin du premier quart temps, Boulazac le gagne 27 à 24.

Le deuxième quart temps débute par deux paniers primés, un pour chaque équipe. On reste sur le ton du début de rencontre. Chalon continue a être adroit dans ses tirs primés et reste donc au contact du BBD. Harris pour Chalon fait un festival dans ce domaine. Chalon met la pression sur l'adversaire et qui semble prendre un premier ascendant, 39-32 et quatre minutes encore à jouer avant la mi-temps. Boulazac est à l'arrêt et Harris allume, il est en grande réussite. Le public donne de la voix. Boulazac en souffrance dans ce deuxième quart temps, qu'il perd 27 à 16. Score à la mi-temps 51-43.

Boulazac Basket Dordogne joue gros ce soir © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, les choses ne s'arrangent pas pour le BBD puisque les locaux inscrivent les premiers points et réalisent une série de 11-0. Les boulazacois sont sans réaction. 62-43 et il reste plus de 7 minutes de temps effectif dans ce quart temps. Boulazac reprend des couleurs avec une petite série 8-0 en leur faveur, 62-55. Encore un peu plus de trois minutes avant l'ultime quart temps. Diggs n'a pas son rayonnement habituel. Anderson retrouve un peu de confiance dans ses tirs et Meacham ne déçoit pas. Mais le banc ne suit pas toujours. 68-57 alors qu'il reste un peu plus d'une minute à jouer. Fin du troisième quart temps remporté par Chalon sur Saône, 22 à 18. Le score à ce moment du match, 73-61.

Diggs ne joue pas juste, se fait bâcher, ne fait pas toujours les bons choix. Ce quatrième quart temps débute par un 4-0 pour le BBD. 73-65. Puis, alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes de temps effectif avant la fin du match, Chalon est en panne et Boulazac revient, 81-76. Tout est à refaire. Mieux encore à deux minutes trente secondes de la fin, Boulazac égalise 81-81 par un panier primé de son nouveau joueur. 84-83 et il reste une minute. C'est une fin indécise, au suspens total et c'est irrespirable pour les deux équipes. Diggs rate le ballon pour repasser devant. Gilet rate ses deux lancés francs et Anderson marque un tir primé pour Boulazac. 87-87 et le lancé du bonus car une faute est commise sur lui. 87-88. Il reste 3 secondes de jeu. Boulazac s'impose 89 à 87. Sa cinquième victoire de la saison, et la deuxième à l'extérieur.