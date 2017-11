Pro A (J10) - Après trois défaites en huit jours, l’Élan béarnais espère réagir face à Monaco

Après trois défaites, dont deux en championnat contre Dijon et à Antibes lundi, l’Élan 7e de Pro A doit se relancer samedi soir au Palais face à Monaco, 2e. Les éléments de motivation sont tout trouvé côté béarnais.

Même équation que la Section, l’Élan béarnais doit se relancer samedi face à Monaco au Palais, quasiment à la même heure. Soirée multiplex dès 17h30 sur France Bleu Béarn. Après trois défaites, dont deux en championnat contre Dijon et à Antibes lundi, les Béarnais 7e de Pro A doivent réagir. Quoi de mieux pour cela que d'être boosté par la réception d'un gros morceau, Monaco, 2e au classement. Serge Crevecoeur s'est attelé à remotiver son groupe cette semaine qui pourra compter sur Ken Horton.

Les anciens de la 🏠 sont là ! L’Elan au défi de la Roca Team samedi à 18h30 ➡️ Les V&B vont avoir besoin d’un Palais au 🔝 #EBPLOASM#ELANation#ProA (J10) pic.twitter.com/v0gH7X0Hje — Elan Béarnais (@EBPLO) November 17, 2017

Avec Koffi et Okobo chez les Bleus

On l'a appris avant le match. Deux basketteurs de l’Élan figurent dans le groupe Franceretenu jeudi pour jouer deux premiers matchs de qualification au Mondial 2019 les 24 et 27 novembre contre la Belgique de coach Crevecoeur et la Bosnie. Alain Koffi (34 ans) partagera le poste d'ailier fort avec l'ancien Palois Baris Diaw, sept ans après sa dernière sélection. Et puis, première avec l'équipe de France A pour le jeune Elie Okobo, 20 ans, médaille de bronze cet été à l'Euro des moins de 20 ans.

►Élan / Monaco 18h30, à vivre sur France Bleu Béarn en même temps que Section / Brive à 18h.