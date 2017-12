Pro A (J12) - L’Élan Béarnais n'a plus d'autre choix que de battre le Levallois de Fauthoux au Palais

Après leur défaite à Bourg-en-Bresse lundi soir, leur 5e d'affilée toutes compétitions confondues, les basketteurs béarnais n'ont d'autre choix que de l'emporter à domicile ce dimanche face à Levallois s'ils veulent s'éviter un début de crise.

Retour au Palais pour l’Élan Béarnais ce dimanche. Après leur défaite à Bourg-en-Bresse lundi, leur 5e d'affilée si on compte l'élimination en coupe de France, les basketteurs béarnais n'ont d'autre choix que de l'emporter dimanche soir face à Levallois. Les Béarnais sont 13e avant cette 12e journée de Pro A, Levallois 15e. Un match important pour deux équipes en manque de constance en ce début de saison.

La défaite est interdite pour le coach de l’Élan Béarnais, Serge Crevecoeur.

Victoire obligatoire pour l'entraîneur de l'@EBPLO Serge #Crevecoeur dimanche 18h30 face @LevalloisMetro au Palais #ProA Match dès 18h en intégralité sur votre radio #FBSportpic.twitter.com/PZexaA6DIc — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) December 7, 2017

Palais garni pour le retour de ses idoles

Un match important donc sportivement, on l'a dit. Mais une soirée aussi particulière avec les retours des anciens Boris Diaw, Florent Piétrus, Rémi Lesca... et Frédéric Fauthoux désormais aux commandes de Levallois depuis la saison dernière. D'ailleurs, le public béarnais ne s'y trompe pas et a répondu présent. Au moins 6.000 personnes sont attendues ce dimanche soir. Il reste donc encore des places.

Serge #Crevecoeur, coach de l'@EBPLO: "j'ai bu un café avec @KyanShakeel. Les choses sont claires." Le meneur (adducteur) devrait tenir sa place dimanche. Il sera testé avant le match contre @LevalloisMetro au Palais. Il reste des places ! Rdv 18h sur @Bleu_Bearn#FBsport — Alexandre Vau (@AlexandreVau) December 8, 2017

►Élan / Levallois coup d'envoi 18h30, dès 18h en intégralité sur votre radio.