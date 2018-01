C'est la reprise du championnat pour l’Élan. Les Béarnais (12e) restent sur une fin d'année compliquée avant de recevoir Cholet (9e) samedi soir au Palais à Pau. Un match déjà décisif pour la suite de la saison, et ne pas plonger dans le bas du classement.

Après une bonne semaine de repos après Noël, l’Élan Béarnais (12e avant cette 16e journée de Pro A) reprend le championnat ce samedi soir avec la réception de Cholet (9e) au Palais des sports de Pau. Les Béarnais doivent se relancer après deux défaites consécutives, dont la dernière le 27 décembre dernier au Portel (77-69). Une nouvelle défaite ce samedi ferait basculer l’Élan vers le bas du classement.

Crevecoeur : "nous avons procédé à des ajustements"

"On essaie de trouver des solutions tactiques, techniques. Il n'y a pas d'autres changements à l'ordre du jour. Pour ma part, je ne ressens pas de pression ce niveau là. Bien sûr, on veut gagner tous les matchs. Mais on est aussi dans une phase de construction, en vue de la saison prochaine."

Serge Creveceour, coach de l’Élan Béarnais. Copier

Les Béarnais pointent à une victoire de la 8e place

La réception de Cholet est déjà un match décisif pour la suite de la saison de l’Élan. Les Choletais ont battu Antibes avant le jour de l'An (90-78). Les Béarnais eux doivent vite retrouver un esprit d'équipe et de la confiance s'ils veulent encore jouer un rôle cette saison, et pourquoi jouer la Leaders cup. Il ne reste que deux matchs avant la fin de la phase aller et l’Élan n'est qu'à une victoire de la 8ème place.

5.500 spectateurs attendus pour la reprise de l'@EBPLO et le premier match de l'année face à @CB_officiel à 20h au Palais. Match à vivre demain dès 19h30 en intégralité sur @Bleu_Bearn#FBSport#ELANation — Alexandre Vau (@AlexandreVau) January 12, 2018

►Élan / Cholet samedi 20h, à vivre en intégralité dès 19h30 sur votre radio.