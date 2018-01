Strasbourg, France

On attendait un grand match de l’Elan Béarnais. Le voilà enfin ! Et face à Strasbourg, une équipe calibrée pour le titre de Champion. Après une trop longue série de déconvenues et de déceptions, les Béarnais ont prouvé qu’ils avaient envie de jouer, et de s’imposer.

Je crois que ce soir on fait un bon match. Il faut croire en cette équipe.

Didier Rey, président de l'Elan Béarnais

D’entrée de jeu, l’Elan Béarnais prend la main au Rhénus et comptera jusqu’à huit points d’avance dans le premier quart temps. Le réveil strasbourgeois arrivera un peu tardivement, mais Vincent Collet va réussir à trouver la parade, pour virer en tête à la mi-temps (43 à 41).

Si le troisième quart temps fait craindre le pire pour les Béarnais, l’Elan ne va pas laisser filer son adversaire et maintien son écart à trois points, avant d’entamer le dernier quart temps.

Rassurant avec Antibes à la maison

Une quatrième période qui fera monter le stress des supporteurs vert et blanc tant l’Elan Béarnais va s’accrocher pour tenter de remporter une victoire autant symbolique qu’importante. Il ne manquera qu’un point pour cela. L’Elan Béarnais s’incline 89 à 88, mais a réussi à rassurer son public et le staff, en attendant la réception d’Antibes samedi prochain au Palais des sports.